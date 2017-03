Amerikaanse futures indiceren lagere opening

Donderdag 2 maart 2017 13:03 Veel aandacht voor Amerikaanse rentebesluit in maart.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een licht lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood.De impact van de toespraak van de president van de Verenigde Staten Donald Trump voor het Amerikaanse Congres heeft plaatsgemaakt voor een volledige aandacht voor het rentebesluit van de Federal Reserve over twee weken.Woensdagavond werd het het Beige Book van de Fed gepubliceerd dat gewoontegetrouw twee weken voor het rentebesluit bekend wordt gemaakt. Daarin stond dat de Amerikaanse economie gestaag is blijven groeien en bedrijven ook begin 2017 optimistisch bleven, ondanks dat er onzekerheid heerst over de nieuwe regering.Het verslag geldt als een leidraad voor de Fed bij zijn rentebeslissing.Op 14 en 15 maart vindt het volgende rentebesluit van de Fed plaats. Enkele bestuurders van de centrale bank hebben erop aangestuurd dat een renteverhoging goed mogelijk is. Dit leidde tot de opgelopen verwachting dat de Fed de rente deze maand verhoogt. De Amerikaanse rente noteert nu 0,50 tot 0,75 procent.De volgende mogelijkheid om meer duidelijkheid te verkrijgen is het interview van Fed-bestuurder Jerome Powell voor CNBC en het optreden van de gouverneur van de Fed van Cleveland, Loretta Mester op het Barnard College.Morgen is het weer de beurt aan Powell, maar dan is hij op de Yale Law School. Klapstuk van de Fed-performances is de rede van Fed-voorzitter Janet Yellen in Chicago vrijdag vroeg in de avond.Op macro-economisch vlak is het donderdag relatief rustig in de Verenigde Staten met de wekelijkse steunaanvragen en de inkoopmanagersindex voor de regio New York.Olie noteerde donderdag lager. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,8 procent op 53,37 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,9 procent goedkoper werd met een prijs van 55,89 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0525. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0532 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0567 op de borden.BedrijfsnieuwsHet bedrijf dan vandaag de meeste aandacht opeist is Snapchat dat vandaag zijn beursgang beleeft. de introductieprijs ligt op 17 dollar.Shake Shack, een hamburgerketen sinds 2004, noteerde donderdag 0,8 procent hoger, terwijl de omzet de prognose van analisten niet haalde.Kroger opent vandaag de boeken. Het aandeel sloot woensdag 0,8 procent lager.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,5 procent hoger op 2.395,96 punten. De Dow Jones index eindigde 1,5 procent in het groen op 21.115,55 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,4 procent naar 5.904,03 punten.