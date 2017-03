Wall Street lager gesloten

Donderdag 2 maart 2017 22:20 Markt richt vizier op speech Fed-voorzitter Janet Yellen vrijdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager gesloten, waarbij de markt een adempauze nam na de rally een dag eerder, hoewel de opwaartse trend volgens marktvolgers intact bleef.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,6 procent naar 2.381,92 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 21.002,97 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 5.861,22 punten.De belangrijkste indexen boekten woensdag hun grootste winst in maanden. De S&P en Nasdaq realiseerden de grootste eendaagse rally sinds 7 november, terwijl de Dow de sterkste winst in één dag boekte sinds december.De sprong opwaarts was het resultaat van de goed ontvangen speech van president Donald Trump voor het Amerikaanse Congres en commentaar van Fed-functionarissen dat de grootste economie ter wereld klaar is voor een renteverhoging."Het is niet verrassend om te zien dat de markt vandaag een pauze neemt, maar er is nog steeds sprake van veel optimisme. We zitten in een periode waarin de markt handelt op concepten, visies en beloften", aldus strateeg Jimmy Chang van Rockefeller & Co. Daarnaast leidt de aanhoudende opwaartse trend ook tot zorgen, aangezien concrete beleidsvoorstellen uit Washington vooralsnog ontbreken. "Op een gegeven moment zullen de beloften en visioenen gerealiseerd moeten worden", concludeerde Chang.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten in de week eindigend op 25 februari is gedaald met 19.000 stuks tot 223.000 aanvragen. De steunaanvragen noteren nu al 104 weken op rij onder het niveau van 300.000.Tevens werd bekend dat het bedrijfsklimaat in de stad New York in februari minder positief is. De index voor de huidige mate van bedrijvigheid daalde van 57,7 in januari naar 51,3 in februari.De april-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 1,22 dollar lager, ofwel 2,3 procent, op 52,61 dollar per vat.De euro/dollar noteerde op 1,0509. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0532 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0567 op de borden.Vrijdag staan er op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Markit en ISM publiceren hun respectieve inkoopmanagersindexen voor de dienstensector over februari. De focus zal zich met name richten op een speech van Fed-voorzitter Janet YellenBedrijfsnieuwsDe handel in Snap Inc., het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat, is donderdag positief van start gegaan. Het aandeel Snap was erg in trek en noteerde pakweg een half uur voor de slotbel op circa 24,89 dollar, ofwel ruim 47,0 procent boven de introductiekoers van 17,00 dollar. De bandbreedte voor de beursgang lag aanvankelijk op 14 tot 16 dollar per aandeel.Caterpillar daalde ongeveer 4,3 procent, na het nieuws dat federale agenten donderdag drie faciliteiten van het concern hebben onderzocht. De drie locaties bevinden zich in de buurt van het hoofdkantoor van Caterpillar. Agenten van de Internal Revenue Service, de Federal Deposit Insurance Corp. en het Amerikaanse ministerie van Handel namen deel aan de zoektocht, meldde een advocaat, eraan toevoegend dat er bij de inval geen arrestaties zijn verricht.Shake Shack verloor circa 3,0 procent, nadat de hamburgerketen een teleurstellende omzetverwachting voor het huidige boekjaar afgaf.Box daalde bijna 8,0 procent, nadat het file sharing internetbedrijf woensdag meldde dat de prestaties in het huidige kwartaal waarschijnlijk niet aan de verwachtingen van analisten zullen voldoen.Kroger daalde ruim 4,0 procent, ondanks het feit dat de op één na grootste supermarktketen in de Verenigde Staten beter dan verwachte resultaten over het vierde kwartaal publiceerde.Mode-retailer Abercrombie & Fitch steeg circa 13,7 procent, ondanks tegenvallende resultaten.Barnes & Nobles verloor ongeveer 8,5 procent, na teleurstellende resultaten.Monster Beverage steeg bijna 13,0 procent, nadat de maker van energiedrankjes beter dan verwachte resultaten rapporteerde en een inkoopprogramma van eigen aandelen aankondigde van 500 miljoen dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 02, 2017 16:20 ET (21:20 GMT)