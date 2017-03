Damrak lager na start na stapje terug Wall Street

Vrijdag 3 maart 2017 08:41 Stap terug na recordniveaus.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, na een lager slot op Wall Street donderdagavond.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Donderdag gaf de hoofdgraadmeter ook al 0,2 procent prijs, nadat eerder in de handelsweek het jaarrecord nog overtuigend werd aangescherpt.De Amerikaanse beurzen deden donderdag een stapje terug en de toonaangevende S&P 500 index koerste 0,6 procent lager. De belangrijkste indexen boekten woensdag juist nog hun grootste winst in maanden, waarbij de drie hoofdgraadmeters hun recordstanden aanscherpten."Het is niet verrassend om te zien dat de markt vandaag een pauze neemt, maar er is nog steeds sprake van veel optimisme", aldus strateeg Jimmy Chang van Rockefeller & Co. De aanhoudende opwaartse trend leidt echter ook tot zorgen, aangezien concrete beleidsvoorstellen uit Washington vooralsnog ontbreken. "Op een gegeven moment zullen de beloften en visioenen gerealiseerd moeten worden", concludeerde Chang.Sales trader Gert Berendse van ING onderstreepte vanochtend tegenover ABM Financial News ook dat de fundamenten voor de aandelenmarkten, zowel op bedrijfseconomisch- als op het macro-economische vlak, positief zijn. Berendse kijkt echter wel met enige zorg naar de oplopende inflatie in de eurozone, waardoor de Europese Centrale Bank op termijn op de rem zal trappen, terwijl ook de "koopwoede" bij de beursgang van Snap inc. tot een onbehagelijk gevoel leidde.De handel in Snap Inc., het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat, werd donderdag op Wall Street door beleggers met gejuich ontvangen. Het aandeel sloot maar liefst 44 procent hoger dan de introductiekoers waarop beleggers hadden ingeschreven. De app werd daarmee op bijna 30 miljard dollar gewaardeerd.De april-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 1,22 dollar lager, ofwel 2,3 procent, op 52,61 dollar per vat. Een stand die ook in Azië vanochtend op de borden stond. De euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,0523, ten opzichte van een stand van 1,0517 bij het sluiten van de Europese beurzen op donderdag.In Europa en Amerika krijgen beleggers vandaag cijfers van de voor de economie zeer belangrijke inkoopmanagers voor de dienstensector in februari te verwerken. Vanochtend bleek al dat de Japanse dienstensector in februari in een lager tempo steeg. De inkoopmanagersindex daalde van 51,9 in januari naar 51,3 afgelopen maand. Ook de Chinese dienstensector kende een lichte groeivertraging, van 53,1 in januari naar 52,6 in februari. De Aziatische hoofdbeurzen koersten vanochtend in lijn met Wall Street circa een half procent lager.De focus vandaag zal verder vooral liggen op een speech van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve. Nadat een flink aantal bestuurders van de Fed de afgelopen dagen al aangaf dat een renteverhoging in maart op zijn minst een mogelijkheid is, wordt aan het begin van de avond, wanneer zij spreekt, vooral gelet op een bevestiging of nuancering daarvan.BedrijfsnieuwsIn de laatste drie maanden van 2016 steeg de omzet van de toeleverancier van de halfgeleidersector ASMI op kwartaalbasis van 144,2 miljoen naar 172,6 miljoen euro en bedroeg de orderinstroom 176,9 miljoen euro, fiks meer dan de 122,6 miljoen euro een kwartaal eerder. Operationeel verdiende ASMI 29,9 miljoen euro en de nettowinst steeg van 33,1 miljoen naar 61,5 miljoen euro. Genormaliseerd bedroeg de winst zelfs 68,5 miljoen euro. Verder kondigde ASMI een verhoging van het aandeleninkoopprogramma aan. Analisten reageerden erg optimistisch op de cijfers van ASMI.De verkopen van de Franse digitale beveiliger met een notering op het Damrak Gemalto stegen het afgelopen jaar van 3.122 miljoen naar 3.127 miljoen euro. Tegen constante wisselkoersen lag de omzet 1,2 procent hoger. Onder de streep daalde de nettowinst wel, van 304 miljoen naar 267 miljoen euro. Toch verhoogde Gemalto wel het dividend.AMG Mineração, een Braziliaanse dochteronderneming van AMG Advanced Metallurgical Group, haalde een grote order binnen voor het leveren van 90.000 ton lithium concentraat. Op basis van de huidige lithiumcarbonaat marktprijs zou de prijs per ton hoger uitvallen dan 800 dollar, aldus AMG.De gemiddelde waarde van het dagelijkse handelsvolume van Euronext, uitbater van de beurzen in onder meer Amsterdam, Brussel en Parijs, daalde op jaarbasis met 17,7 procent tot 7.065 miljoen euro. In januari daalden de volumes nog met 25,6 procent.De omzet van ICT steeg afgelopen kwartaal met 32 procent van 20,1 miljoen naar 26,6 miljoen euro. Deze stijging was volgens het bedrijf het gevolg van overnames als Raster, BMA en Nozhup en door de stijging van het personeelsbestand, waarmee autonome groei kon worden gerealiseerd. Aan het eind van 2016 had het bedrijf 20 procent meer voltijds krachten in dienst.Teams van Aalberts en ASML zullen in 2017 samenwerken aan de ontwikkeling van verschillende machines van ASML, waaronder de nieuwe EUV-machine. De samenwerking zal volgens Aalberts een "aanzienlijke extra omzet" genereren.NSI kocht een kantoorgebouw aan de Uniceflaan in Utrecht voor een bedrag van 20,5 miljoen euro.Berenberg verhoogde het koersdoel voor Unilever van 49,00 naar 50,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Altice USA, onderdeel van het Franse kabelbedrijf met een notering op het Damrak, nam Audience Partners over. Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent naar 2.381,92 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 21.002,97 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 5.861,22 punten.