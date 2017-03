Amerikaanse futures wijzen op lagere opening

Vrijdag 3 maart 2017 13:08 Markt betracht voorzichtigheid in afwachting van speech Janet Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street, in afwachting van een speech van voorzitter Janet Yellen van de Amerikaanse Federal Reserve later op de dag.Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,6 procent in het rood.De handelsdag staat grotendeels in het teken van enerzijds de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector en anderzijds de speech van voorzitter Yellen, waarbij zij mogelijk inzicht zal geven in de kans dat de Amerikaanse centrale bank in maart de rente gaat verhogen. Een reeks positieve commentaren van bestuurders van de Fed versterkten de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank tijdens de beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee op 14 en 15 maart de rente zal verhogen.New York Fed-voorzitter William Dudley zei eerder dat het pleidooi voor een renteverhoging in maart "een stuk sterker" is geworden."Ik denk dat Yellen de mogelijkheid van een tariefverhoging in maart niet zal uitsluiten", zei marktanalist Shinsuke Sato van Sumitomo Mitsui Banking. Hij voegde daaraan toe dat Yellen waarschijnlijk de weg zal effenen voor de volgende renteverhoging, na een reeks 'hawkish' commentaren van andere bestuurders. "Uit recente Amerikaanse macro-data is gebleken dat er geen redenen zijn om de rente in maart niet te verhogen", aldus Sato.Naast Yellen spreken ook Charles Evans, Jeffrey Lacker vrijdag, Stanley Fisher en Jerome Powell.Vrijdag staan er op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Markit en ISM publiceren hun respectievelijke inkoopmanagersindexen voor de dienstensector over februari.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,3 procent op 52,75 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,5 procent duurder werd op 55,33 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0543. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0518 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0509 op de borden.BedrijfsnieuwsCostco Wholesale noteerde in de elektronische handel voorbeurs 4,5 procent lager, nadat het concern donderdag laat over het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst rapporteerde op een hogere omzet. De resultaten kwamen onder de verwachting van analisten uit.Snap, het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat en donderdag naar de beurs ging, lijkt vrijdag de opwaartse trend voor te zetten. Het aandeel sloot donderdag ruim 47,0 procent boven de introductiekoers van 17,00 dollar en noteerde in de elektronische handel voorbeurs weer 0,7 procent hoger.Sectorgenoot Facebook noteerde vlak, na het nieuws dat mede-oprichter Mark Zuckerberg een deel van zijn aandelen in de social-netwerk-site verkocht, nadat het aandeel maandag en dinsdag op recordniveaus noteerde.Caterpillar handelde voorbeurs 0,4 procent lager, nadat federale autoriteiten donderdag op drie locaties van het bedrijf een inval deden in verband met een belastingkwestie, die overigens door de fabrikant van bulldozers en ander rollend bouwmaterieel wordt betwist.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,6 procent lager op 2.381,92 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 21.002,97 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,7 procent op 5.861,22 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 03, 2017 07:08 ET (12:08 GMT)