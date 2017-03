Wall Street op weg naar licht hoger slot

Vrijdag 3 maart 2017 21:46 Renteverhoging in maart waarschijnlijk volgens Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen liggen vrijdag op koers om iets hoger te sluiten. Een half uur voor de slotbel in New York daalde noteerde de S&P 500 vrijwel onveranderd op 2.382,19 punten, steeg de Dow Jones index 0,1 procent op 21.013,68 punten en won de Nasdaq 0,1 procent op 5.865,62 punten.Federal Reserve voorzitter Janet Yellen trok de aandacht vrijdag naar zich toe. Ze zei in een toespraak dat een renteverhoging bij de volgende beleidsvergadering over twee weken waarschijnlijk is. Hier hadden andere bestuurders van de Amerikaanse centrale bank recentelijk ook al gehint. De koersen toonden dan ook weinig beweging op de woorden van Yellen.De Fed-voorzitter gaf aan dat de Fed waarschijnlijk meer maatregelen zal nemen dan in de afgelopen twee jaren het geval was. In 2015 en 2016 werd de rente verhoogd, maar volgens Yellen is het goed mogelijk dat dit jaar de rente vaker wordt verhoogd, als de economie zich conform verwachting blijft ontwikkelen."Tijdens onze bijeenkomst later deze maand zal het Federal Open Market Committee beoordelen of de werkgelegenheid en de inflatie zich blijven ontwikkelen in lijn met onze verwachtingen, in welk geval een verdere aanpassing van de federal funds rate waarschijnlijk gepast zal zijn", zei Yellen.Volgende week vrijdag verschijnt het maandelijkse Amerikaanse banenrapport wat meer inzicht zal geven in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.De euro/dollar noteerde op 1,0602. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0559 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0506 op de borden.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 1,1 procent op 53,21 dollar, terwijl een mei-future Brent 1,3 procent duurder werd op 55,79 dollar.BedrijfsnieuwsSnap, het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat dat donderdag zeer succesvol naar de beurs ging, zette vrijdag de opwaartse trend voort. Het aandeel sloot donderdag ruim 47,0 procent boven de introductiekoers van 17,00 dollar en noteerde vrijdag 10,7 procent hoger op 27,06 dollar.NBC Universal, eigendom van Comcast, zei 500 miljoen dollar te hebben geïnvesteerd in de beursgang van Snap. Volgens CEO Steve Burk van mediabedrijf NBC Universal is Snap "extreem innovatief" en een relevant bedrijf dat een groot, toegewijd, jong publiek aan zich weet te binden. Comcast daalde 0,4 procent.American Outdoor ging 2,8 procent omlaag. Het moederbedrijf van de wapenfabrikant Smith & Wesson bracht een outlook voor winst en omzet naar buiten die tegen vielen. Volgens American Outdoor is de vraag onder consumenten naar vuurwapens afgekoeld. Sturm, Ruger & Co, een concurrent, ging 3,1 procent omlaag en ammunitiefabrikant Vista Outdoor verloor 1,6 procent.Costco Wholesale rapporteerde donderdag over het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst op een hogere omzet. De resultaten kwamen onder de verwachting van analisten uit. Het aandeel verloor 4,3 procent.