Chinese economie moet met 6,5 procent groeien

Zondag 5 maart 2017 02:31

PEKING (ANP) - De Chinese economie moet in 2017 met 6,5 procent groeien. Dat doel heeft premier Li Keqiang gesteld, voorafgaand aan de start van het Chinese Nationale Volkscongres.

China wil omschakelen van een industriële economie naar een diensteneconomie. Om dat te doen moeten veel fabrieken dicht, bijvoorbeeld in de staalindustrie, om de overcapaciteit te verkleinen. Li laat weten dat het land verder wil gaan met deze hervormingen. Verder zal het land haar proactief fiscaal beleid en voorzichtig monetair beleid aanhouden.

De op een na grootste economie ter wereld groeide in 2016 met 6,7 procent, na een vooruitgang met 6,9 procent in 2015. De groei van 2016 was de laagste sinds 1990. Economen verwachten dat de Chinese economie de komende jaren verder afkoelt.

Tijdens het Volkscongres dat zondag start en tien dagen duurt, komen meer dan 3000 parlementariërs bijeen in Peking.