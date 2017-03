Deutsche Bank wil 8 miljard euro ophalen

Zondag 5 maart 2017 18:14 Uitgifte van nieuwe aandelen.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank wil ongeveer 8 miljard euro aan vers kapitaal ophalen door de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit maakte de Duitse bank zondagmiddag bekend, nadat er afgelopen week al geruchten in de media waren en de bank vrijdag liet weten diverse strategische opties te bestuderen.Naast de claimemissie neemt Deutsche Bank nog andere maatregelen en heeft het nieuwe doelstellingen afgegeven.Deutsche Bank zal tot 687,5 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte wordt onderschreven door Credit Suisse, Barclays, Goldman Sachs, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC, Morgan Stanley en UniCredit.Na afronding van de emissie zal de fully loaded CET1 ratio per eind 2016 uitkomen op 14,1 procent.Aanvullende maatregelenVerder zal Deutsche Bank het verkoopproces rondom Postbank stopzetten en de activiteiten weer herintegreren. Ook zal de Duitse bank een minderheidsbelang in de vermogensbeheertak van de hand doen door middel van een beursgang in de komende twee jaar en andere activiteiten desinvesteren. Dit moet nog eens zo'n 2 miljard euro opleveren.De kosten voor de aangekondigde maatregelen schat Deutsche Bank op ongeveer 2 miljard euro tussen 2017 en 2021, waarvan circa 70 procent in de komende twee jaar zal worden genomen.Nieuwe doelstellingenIn 2018 verwacht Deutsche Bank ongeveer 22 miljard euro aan aangepaste kosten, hetgeen in 2021 nog eens met 1 miljard euro kan worden teruggebracht volgens de Duitse bank.Voor het boekjaar 2018 en de jaren daarna wil Deutsche Bank een "concurrerende" dividend pay-out ratio hanteren. Daarbij wil de bank in mei 2017 tijdens de jaarvergadering voorstellen om een dividend van 0,19 euro per aandeel uit te keren, rekening houdend met de nieuw uit te geven aandelen.De fully loaded CET1 ratio moet daarnaast "comfortabel" boven de 13 procent blijven bij een leverage ratio, dat wil zeggen de verhouding tussen het balanstotaal en het eigen vermogen van Deutsche Bank, van 4,5 procent.Tot slot merkte Deutsche Bank nog op het jaar 2017 "positief" te zijn gestart.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 05, 2017 12:14 ET (17:14 GMT)