Avantium lanceert officiele beursgang

Maandag 6 maart 2017 07:39 Introductieprijs 11,00 euro per aandeel Avantium.(ABM FN-Dow Jones) Avantium Holding heeft zijn beursgang officieel bekend gemaakt. Dit meldde het chemotechnische bedrijf maandag voorbeurs.Avantium wil op 15 maart aanstaande naar de beurs en prijst de beursgang op 11,00 euro per aandeel Avantium.Avantium maakte op 13 februari al de intentie voor de beursgang openbaar. Er worden 8.181.818 aandelen uitgegeven, waarmee het bedrijf bruto 90 miljoen euro wil ophalen. Daarvan 71 procent gegarandeerd door onder andere APG, voor 30 miljoen euro en RobecoSAM, voor 5 miljoen euro.Daarnaast worden er 48.650 aandelen Avantium verkocht aan de leden van de raad van bestuur.In het geval de intekening op de emissie wordt overschreden heeft de vennootschap het recht om het emissietotaal met 15 procent te verhogen.De aanmeldingsperiode gaat vandaag in en loopt af op 13 maart.