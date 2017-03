Olieprijs sluit lager

Maandag 6 maart 2017 21:02 Lagere economische groei China drukt oliemarkt.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten.De olieprijzen stonden onder druk, nadat de Chinese overheid afgelopen weekend de groeivooruitzichten neerwaarts bijstelde. Waar Beijing aanvankelijk voor 2017 rekende op een groei van het bruto binnenlands product van 6,5 tot 7,0 procent, mikt de overheid nu op 6,5 procent groei. In 2016 groeide de Chinese economie met 6,7 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.Ook de aanhoudende zorgen over een stijgende olieproductie blijft de markt parten spelen, ondanks pogingen van oliekartel OPEC om de productie te beperken. Uit de meest recente cijfers van oliedienstverlener Baker Hughes bleek afgelopen vrijdag dat het aantal Amerikaanse actieve olieplatformen steeg met 7 naar 609.Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zal het mondiale olie-aanbod na 2020 moeite hebben om te voldoen aan de vraag, met als risico een sterke stijging van de olieprijzen, tenzij er spoedig nieuwe projecten worden goedgekeurd. Het IEA sprak van een "comfortabele" situatie in de komende drie jaar, maar waarschuwde dat de groei van het aanbod daarna aanzienlijk vertragen. Volgens het rapport van het Agentschap wijzen de vraag en aanbodtrends op een krappe wereldwijde oliemarkt, waarbij de onbenutte productiecapaciteit in 2022 naar verwachting gedaald zal zijn tot het laagste niveau in 14 jaar.De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,13 dollar lager, of 0,2 procent, op 53,20 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 06, 2017 15:02 ET (20:02 GMT)