Groei consumentenkrediet Amerika vertraagt

Dinsdag 7 maart 2017 21:31 Krediet groeide met 2,8 procent in januari.(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaans consumentenkrediet is in januari minder hard gestegen dan in de voorgaande maand. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van de Federal Reserve.In de eerste maand van het nieuwe jaar steeg het consumentenkrediet met 2,8 procent, wat minder was dan de stijging van 4,7 procent in december en veel minder dan de piek van 8,3 procent in november. Aanvankelijk werd voor december een stijging van 4,5 procent gemeld.De cijfers over het consumentenkrediet zijn over het algemeen erg volatiel en worden vaak herzien.