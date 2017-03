Wall Street sluit lager

Dinsdag 7 maart 2017 22:25 Opnieuw forse koersdaling Snapchat.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag licht lager gesloten, gedrukt door verliezen in de sectoren energie en telecom.De brede graadmeter voor Wall Street, de S&P500-index, sloot voor het eerst sinds eind januari twee dagen op rij lager gesloten.De S&P500 index daalde 0,3 procent tot 2.368,38 punten. De Dow Jones-index zakte 0,1 procent tot 20.924,35 punten en de Nasdaq Composite verloor 0,3 procent tot 4.833,93 punten."We zijn zeer goed opgelopen, vooral vorige week, dus de markt is nu aan het consolideren. Belegger nemen een afwachtende houding aan, tot een paar belangrijke gebeurtenissen zich aandienen", zei Mark Kepner van Themis Trading.Hij doelde op het belangrijke officiële banenrapport van de Amerikaanse regering dat vrijdag wordt gepubliceerd, de vergadering van de Europese Centrale Bank deze week en van de Federal Reserve volgende week.De markt prijst een kans van bijna 90 procent in dat de Fed volgende week de rente verhoogt.De S&P500 staat ongeveer 1,4 procent lager dan de top die op 1 maart werd neergezet en die daling is in geen enkel opzicht verontrustend, zei Frank Cappelleri van Instinet in een rapport voor klanten.Hij wees erop dat al sinds begin november geen daling van meer dan 2 procent zich meer heeft voorgedaan.Volgens andere commentatoren maken Amerikaanse beleggers zich meer zorgen over een omkering van de stijging op de aandelenmarkten die geinspireerd is op bedrijfsvriendelijke beleid van president Donald Trump. Het zou een slecht teken zijn dat maandag voor het eerst in ruim vier maanden het aantal fondsen op de NYSE-beurs dat op het laagste niveau in 52 weken staat, groter is dan het aantal fondsen dat op het hoogste niveau in 52 weken staat. Volgens Tom McClellan, een kenner van grafieken, noemde dit een Ohama Titanic Syndrome-signaal, een term die in 1965 werd vernoemd naar Bill Ohama die het signaal ziet als een voorlopig verkoopsignaal.Aandelen van farmaceutische concerns stonden dinsdag onder druk, nadat de Republikeinse partij in het Congres een plan onthulde om de zorgwet van de vorige president Obama te vervangen. Bovendien tweette president Donald Trump dat hij werkt aan een nieuw plan dat meer concurrentie moet creëren in de sector, waardoor de prijzen voor medicijnen omlaag zouden moeten gaan.Op macro-economisch werd bekend dat het consumentenkrediet in januari minder hard groeide dan in december. Eerder op de dag bleek het tekort op de Amerikaanse handelsbalans iets minder hard te zijn opgelopen dan verwacht, van 44 miljard dollar in december naar 48 miljard in januari.De olieprijs sloot dinsdag nagenoeg ongewijzigd op 53,13 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.Stijgers en dalersMichaels Cos steeg 2,2 procent nadat de arts & crafts-winkelketen beter dan verwachte winstcijfers rapporteerde.Een andere retailer, Pier 1 Imports, won 5,5 procent, na meevallende voorlopige resultaten.Snap Inc verloor 9,9 procent, met een tweede dag van forse verliezen op rij, na de enthousiaste beursgang vorige week. Maandag verloor het bedrijf achter de populaire foto-app Snapchat al 11,3 procent. Vorige week donderdag steeg het aandeel nog met tientallen procenten op de dag van de beursgang.Dick's Sporting Goods verloor 8,8 procent. De winkelketen kwam met teleurstellende cijfers.