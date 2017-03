Adidas verkleint verlies

Sportkledinggigant stelt winstdoelstelling opwaarts bij en verhoogt dividend.(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft in het vierde kwartaal het nettoverlies verkleind op een hogere omzet, waarmee het concern beter presteerde dan verwacht. Dit bleek woensdag tijdens de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van de Duitse sportkledingfabrikant."Voortbouwend op onze prestaties in 2016 duurt ons momentum voort en stevenen we af op een sterke verbetering van de omzet en winst in 2017", aldus CEO Kasper Rorsted.Adidas boekte in het vierde kwartaal een nettoverlies van 10 miljoen euro, versus een verlies van 44 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder.De omzet steeg in het vierde kwartaal op jaarbasis van 4,2 miljard naar 4,7 miljard euro, met name door een dubbelcijferige groei bij de running divisie en de divisies Originals en Adidas Neo.De Duitse sportkledingfabrikant is van plan het dividend te verhogen van 1,60 euro naar 2,00 euro per aandeel.Over heel 2016 realiseerde Adidas een 14 procent hogere omzet van 19,3 miljard euro en een nettowinst van 1,0 miljard euro, tegen 0,6 miljard euro over 2015.OutlookAdidas voorziet voor 2017 tegen constante wisselkoersen een stijging van de omzet van 11 tot 13 procent en een stijging van het nettoresultaat van 18 tot 20 procent tot maximaal 1,2 miljard euro.De sportkledinggigant streeft naar een versnelling van de omzet- en winstgroei tot 2020 en voorziet op valuta neutrale basis een gemiddelde omzetstijging per jaar van 10 tot 12 procent tussen 2015 en 2020. Eerder ging eerder uit van een hoge enkelcijferige groei.Het netto resultaat uit voortgezette activiteiten groeit naar verwachting gemiddeld op jaarbasis voor een periode van vijf jaar met 20 tot 22 procent op jaarbasis. Adidas zei eerder nog een gemiddelde groei te voorziet van 15 procent.Het aandeel Adidas noteerde woensdag op een groene beurs 6,3 procent hoger op 169,75 euro.