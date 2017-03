Amerikaanse olievoorraden lopen fors op

Woensdag 8 maart 2017 17:14 Benzinevoorraden dalen meer dan verwacht.(ABM FN-Dow Jones) De voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten zijn vorige week sterker dan verwacht gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Energy Information Administration.In de week eindigend op 3 maart namen de olievoorraden met 8,2 miljoen vaten toe tot 528,4 miljoen vaten en kwamen daarmee aan de bovengrens van de gemiddelde bandbreedte voor deze tijd van het jaar.De stijging was veel sterker dan de toename met 1,7 miljoen vaten waar economen vooraf op hadden gerekend.De benzinevoorraden daalden met 6,6 miljoen vaten tot een totaal van 249,3 miljoen vaten. Ook deze daling was sterker dan de daling met 1,7 miljoen vaten die was voorzien.De voorraden stookolie en andere destillaten zakten met 2,7 miljoen vaten tot 161,5 miljoen vaten, waar gerekend werd op een daling van 1,3 miljoen vaten.De capaciteitsbenutting daalde een fractie, van 86,0 naar 85,9 procent. Hier werd een stijging tot 86,5 procent voorzien.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 11:14 ET (16:14 GMT)