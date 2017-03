Betere resultaten voor Altice

Woensdag 8 maart 2017 18:55 Kabelaar ziet marges aandikken.(ABM FN-Dow Jones) Altice heeft in 2016 conform de eigen verwachtingen een hoger aangepast bedrijfsresultaat geboekt en zag daarbij de marges flink verbeteren. Dit maakte de Franse kabelaar met een notering aan het Damrak woensdag voorbeurs bekend.CEO Michel Combes noemde 2016 een keerpunt voor Altice. "Onze activiteiten zijn sterker dan ooit en we hebben alle bouwstenen op de juiste plek voor een aanhoudende winstgevende groei", aldus de topman.Afgelopen kwartaal nam de omzet met 2,7 procent toe op jaarbasis naar 6.087 miljoen euro. Deze groei werd vooral gerealiseerd met de overnames in Amerika.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) nam zelfs met 15,6 procent toe, naar 2.286 miljoen euro. De groei was breed gedragen, maar toch vooral te danken aan de activiteiten in Amerika. De bijhorende marge liep daarbij op met 4,2 procentpunt tot 37,6 procent.De vrije kasstroom van Altice bedroeg afgelopen kwartaal 968 miljoen euro. Circa een vijfde meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015.De geconsolideerde jaaromzet bedroeg 23.522 miljoen euro, grofweg een pas op de plaats, en het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) dikte met ruim 7 procent aan naar 8.899 miljoen euro, waar analisten mikten op 8.533 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 37,8 procent. Een jaar eerder lag het aangepaste bedrijfsresultaat op 8.294 miljoen euro met een marge van 35,2 procent.Het gaat om zogenoemde pro forma cijfers, inclusief de resultaten van de overgenomen Amerikaanse bedrijven Suddenlink en Optimum, en zonder Cabovisao en ONI en de mobiele activiteiten op La Reunion en Mayotte, die zijn verkocht.Bij publicatie van de cijfers over het derde kwartaal in november, bevestigde Altice de eerder uitgesproken verwachtingen voor heel 2016. Daarmee rekende de kabelaar voor 2016 opeen omzetverbetering op een geconsolideerde basis en een stijging van het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) van ongeveer 5 procent.OutlookVoor 2017 voorziet Altice een verdere omzetgroei, waarbij de omzet in Frankrijk zal stabiliseren op autonome basis. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal volgens de kabelaar een hoog enkelcijferige groei laten zien. Daarbij denkt Altice circa 4 miljard euro te zullen investeren.Altice herhaalde de mogelijkheden te onderzoeken voor een beursgang van een minderheidsbelang van zijn Amerikaanse dochterbedrijven in de Verenigde Staten. Er is volgens het bedrijf geen zekerheid dat een IPO ook daadwerkelijk zal plaatsvinden.Het aandeel Altice sloot woensdag 1,5 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 08, 2017 12:55 ET (17:55 GMT)