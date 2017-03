Damrak start handelsdag in het groen

Donderdag 9 maart 2017 08:37 Overnamebod op AkzoNobel afgewezen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting licht hoger openen nadat AkzoNobel een ongevraagd overnamebod van PPG Industries afwees. Wall Street gaf woensdagavond nog licht terrein prijs na onder meer een scherpe daling van de olieprijzen, terwijl het sentiment in Azië vanochtend overwegend negatief is.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Woensdag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak in een lusteloze handel nog vrijwel onveranderd.Amerikaanse beleggers worden momenteel met name in beslag genomen door het rentebesluit van de Federal Reserve volgende week. De kans op een renteverhoging wordt zeer hoog ingeschat en marktvolgers wijzen er op dat alleen een slecht banenrapport vrijdag de Federal Reserve nog van gedachten kan laten veranderen. Hoop op een dergelijk scenario werd woensdag getemperd door de vrijgave het rapport van loonstrookjesverwerker ADP, dat als een voorbode van het officiële banenrapport wordt beschouwd. Daaruit kwam naar voren dat het aantal banen in de niet-agrarische private sector in februari toe nam met 298.000. Er was gerekend op een veel lagere groei van 188.000 banen.De dollar hervatte na het ADP rapport zijn opmars ten opzichte van de euro en koerste vanochtend naar een stand van 1,0536, ten opzichte van een stand van 1,0625 voor het muntpaar bij aanvang van de handelsweek.Het sentiment op wall Street, waar hoofdgraadmeter S&P 500 index 0,2 procent prijs gaf, werd met name gedrukt door een duikeling van de olieprijzen. De april-future voor een vat ruwe Amerikaanse olie daalde met 5,4 procent naar 50,28 dollar, het laagste slot dit jaar, nadat onder meer naar voren kwam dat de Amerikaanse olievoorraden afgelopen week waren gestegen met 8,2 miljoen vaten, terwijl was gerekend op een toename van slechts 1,7 miljoen vaten. Opvallend was wel dat de olieprijs al voor de vrijgave van de cijfers onder druk stond. Exxon Mobil en Chevron daalden circa twee procent. Vanochtend in de Aziatische handel herstelde de future met 0,7 procent licht.In China stonden vanochtend de koersen onder druk na timide inflatiecijfers. In februari bedroeg de inflatie 0,8 procent op jaarbasis, terwijl geraadpleegde economen uitgingen van een prijsstijging van 1,6 procent op jaarbasis. In januari lag de inflatie zelfs nog op 2,5 procent. Opvallend genoeg stegen de producentenprijzen op jaarbasis juist iets meer dan verwacht met 7,8 procent. De beurzen in Shanghai en Hong Kong daalden ongeveer een procent. De All Ordinaries index in Sydney daalde daarnaast door koersdruk van grondstoffenfondsen met 0,3 procent, terwijl de Nikkei index de dans ontsprong met een winst van 0,3 procent.Vandaag komt de Europese Centrale Bank met zijn rentebesluit en niemand rekent op een aanpassing van het huidige ruime monetaire beleid, ondanks een rap oplopende inflatie. "Zelfs het hoofd van de Bundesbank, Jens Weidmann, gaf recentelijk aan dat een renteverhoging [pas] in 2019 tot de mogelijkheden behoort. Als zelfs hij als criticus van QE [kwantitatieve verruiming] niet over een rentestap in 2018 begint, geeft dat aan dat een ommekeer in het rentebeleid van de ECB nog niet nabij is", aldus econoom Bert Colijn van ING in een vooruitblik op het rentebesluit eerder deze week.BedrijfsnieuwsAkzoNobel weigerde een ongevraagd overnamebod van het Amerikaanse PPG Industries en onderzoekt nu de strategische opties voor een afsplitsing van de Specialty Chemicals business, goed voor een omzet van 4,6 miljard euro in 2016. PPG bood 83,00 euro per aandeel AkzoNobel, bestaande uit een som van 54,00 euro in contanten en 0,3 aandeel PPG.Afgelopen kwartaal nam de omzet van de Franse kabelaar Altice met een notering op het Damrak met 2,7 procent toe op jaarbasis naar 6.087 miljoen euro. Deze groei werd vooral gerealiseerd met de overnames in Amerika. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) nam zelfs met 15,6 procent toe, naar 2.286 miljoen euro.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van AMG Advanced Metallurgical Group steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met liefst 210 procent van 9,68 miljoen naar 30,01 miljoen dollar. De EBITDA-marge verbeterde daarbij van 4,4 naar 12,6 procent. AMG genoot van lagere operationele kosten, een verbeterde productmix, sterke omzetvolumes en gestegen vanadiumprijzen.Refresco Gerber genereerde afgelopen kwartaal een omzet van 529 miljoen euro, bij een brutomarge per liter van 14,5 eurocent. Analisten mikten op respectievelijk 516 miljoen euro en een marge van 14,0 eurocent. In het afgelopen kwartaal verwerkte Refresco 1.631 miljoen liter, goed voor een identieke krimp van 1,1 procent. Analisten rekenden juist op 1.641 miljoen liters met een autonome groei van 0,4 procent. Overigens lagen de schattingen van de analisten wel ver uiteen.Air France-KLM, British Airways en een handvol andere luchtvrachtvervoerders riskeren de komende weken toch een miljoenenboete uit Brussel vanwege het niet respecteren van de mededingingsregels in het verleden. Dit schreef persbureau Bloomberg woensdag op basis van bronnen.De nettowinst van de private bank uit Den Bosch Van Lanschot steeg in 2016 tot 69,8 miljoen euro, van 42,8 miljoen euro in het voorgaande jaar. Analisten rekenen gemiddeld op 65 miljoen euro. In het voorgaande jaar werd het resultaat gedrukt door een last van 30 miljoen euro voor de verkoop van slechte vastgoedleningen. De totale inkomsten daalden door lagere resultaten uit financiële transacties. Ook de fees en commissies daalden met 8 procent naar 243,7 miljoen, waar analisten rekenden op 240 miljoen.Vastned verkocht zijn Turkse onderdeel voor een nog niet nader genoemd bedrag en wil zich richten op groei in de vijf Europese steden Amsterdam, Antwerpen, Parijs, Barcelona en Madrid.Pharming verwacht in de loop van 2017 een positief operationeel resultaat te boeken, maar leed in het afgelopen jaar wel een groter verlies. De opbrengsten van productverkopen namen toe van 8,6 miljoen naar 13,7 miljoen euro. De omzet steeg 47 procent naar 15,9 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat verbeterde van 12,8 miljoen euro negatief naar 11,5 miljoen euro negatief en het nettoverlies steeg van 10,0 miljoen naar 17,5 miljoen euro.Talpa Holding verhoogde het belang in Telegraaf Media Groep verhoogd tot bijna een kwart. Het bedrijf van John De Mol kocht woensdag 341.378 aandelen TMG tegen een gewogen gemiddelde prijs van 6,50 euro, gelijk aan het beoogde overnamebod van Talpa.JPMorgan Cazenove verhoogde het advies voor DSM naar Neutraal en stelden het koersdoel opwaarts bij van 53,00 naar 60,00 euro. De analisten constateerden dat het aandeel sinds oktober 2016 liefst 9 procent slechter presteerde dan de chemiesector.Arcadis droeg Peter Oosterveer voor als de nieuwe bestuursvoorzitter. Oosterveer zal voor een periode van vier jaar aantreden als CEO, indien aandeelhouders bij de jaarvergadering op woensdag 26 april de benoeming goedkeuren. Oosterveer is afkomstig van Fluor Corporation. 