Amerikaanse futures wijzen op licht lagere opening

Donderdag 9 maart 2017 12:53 In afwachting van banenrapport op vrijdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een nipt lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent lager.Er zijn in de Verenigde Staten donderdag weinig richtinggevende cijfers of evenementen in het verschiet."Met dalende olieprijzen en de verwachting dat de haviken zullen zegevieren in de Federal Reserve, is het geen verrassing dat de aandelenbeurzen de trend naar beneden vasthouden",zei marktanalist Tony Croasas van TopTradr. "Het is nu een kwestie van wachten op het banenrapport over februari op vrijdag, voordat we enige nieuwe informatie krijgen of we volgende week een stijging van de beurzen in de Verenigde Staten kunnen tegemoet zien", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak staan donderdag twee publicaties geagendeerd, de import- en exportprijzen van februari en de wekelijkse steunaanvragen.Olie noteerde donderdag weer in het rood. Een april-future West Texas Intermediate daalde 2,2 procent op 49,19 dollar, terwijl een mei-future Brent 2,0 procent goedkoper werd op 52,05 dollar. De West Texas future dook voor het eerst dit jaar onder de 50 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0561. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0529 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0543 op de borden.BedrijfsnieuwsPPG Industries heeft van AkzoNobel te horen gekregen dat het Nederlandse bedrijf niet ingaat op het op 2 maart ingediende voorstel van de Amerikaanse sectorgenoot tot een overnamebod van 83,00 euro per aandeel. PPG heeft inmiddels bevestigd een voorstel tot een bod te hebben gedaan en zei "er vertrouwen in te hebben in staat te zijn om de voorgestelde transactie uit te voeren en voltooien en alle noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen.De Amerikaanse verkoper van kantoorartikelen Staples heeft in het vierde kwartaal een flink verlies geleden, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog een miljoenenwinst onder aan de streep resteerde. Voor het lopende boekjaar mikt Staples op een vrije kasstroom van minimaal 500 miljoen dollar, waar dit in 2016 nog 679 miljoen dollar bedroeg. Staples mikte aanvankelijk op een vrije kasstroom over het boekjaar 2016 van circa 700 miljoen dollar.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent lager op 2.362,98 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 20.855,73 punten, maar technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent op 5.837,55 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 06:53 ET (11:53 GMT)