Staples duikt in het rood

Donderdag 9 maart 2017 12:51 Afschrijvingen en lagere omzet drukken op resultaat.(ABM FN-Dow Jones) Staples heeft in het vierde kwartaal een flink verlies geleden, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog een miljoenenwinst onder aan de streep resteerde. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse verkoper van kantoorartikelen.In het vierde kwartaal, dat eindigde op 28 januari 2017, leed Staples een nettoverlies van 952 miljoen dollar. In dezelfde periode een jaar eerder verdiende Staples nog 86 miljoen euro.Een afboeking op goodwill van 766 miljoen dollar drukte in het afgelopen kwartaal stevig op de winstgevendheid, maar ook een daling van de omzet speelde Staples parten.De omzet liep op jaarbasis met 2,9 procent terug van 4.695 miljoen naar 4.560 miljoen dollar. De vergelijkbare verkopen daalden met 1 procent.De verkoop van de Europese activiteiten aan Cerberus Capital Management zorgde voor de miljoenenafschrijving. Staples houdt wel een vinger in de pap met een resterend belang van 15 procent en een vertegenwoordiging met één zetel in het bestuur.JaarcijfersOver heel 2016 realiseerde Staples een 2,8 procent lagere omzet van 18.247 miljoen dollar.Onder de streep resteerde een verlies van 1.497 miljoen dollar, vergeleken met een nettowinst van 379 miljoen dollar over 2015.OutlookVoor het lopende boekjaar mikt Staples op een vrije kasstroom van minimaal 500 miljoen dollar, waar dit in 2016 nog 679 miljoen dollar bedroeg. Staples mikte aanvankelijk op een vrije kasstroom over het boekjaar 2016 van circa 700 miljoen dollar.Het aandeel Staples steeg in de elektronische handel voorbeurs 2,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 06:51 ET (11:51 GMT)