Wall Street koerst af op een vlak slot

Donderdag 9 maart 2017 21:35 Markt bereidt zich voor op Amerikaans banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen donderdag af op een vlak slot, waarbij de milde woorden van ECB-voorzitter Mario Draghi eerdere verliezen compenseerden.De toonaangevende S&P 500 index noteerde vlak op 2.363,54 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 20.852,57 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel vlak op 5.837,04.Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten in de week eindigend op 4 maart op weekbasis is gestegen met 20.000 tot 243.000 aanvragen. De data volgden na een onverwacht sterk ADP-banenrapport en een dag voor het Amerikaans banenrapport van februari. De markt is in afwachting van het rapport in de hoop dat de data een Fed-renteverhoging volgende week bevestigen. De Federal Reserve heeft aangegeven de rente te verhogen als de economische data een dergelijke stap blijven ondersteunen."Terwijl de olieprijzen dalen groeit de verwachting dat de haviken bij de Federal Reserve prevaleren", aldus marktanalist Tony Cross van TopTradr. "Het is nu een kwestie van wachten op het banenrapport, voordat we antwoord krijgen op de vraag of we volgende week een renteverhoging kunnen verwachten en of inderdaad, zoals nu wordt verwacht, dit jaar de rente drie keer verhoogd zal worden", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de Amerikaanse importprijzen in februari zijn gestegen met 0,2 procent ten opzichte van een maand eerder.Daarnaast richtte de markt zijn vizier donderdag op het ECB-rentebesluit in Europa. De centrale bank handhaafde zijn monetaire beleid. Het belangrijkste rentetarief van de ECB bleef daarmee staan op 0,00 procent. In december 2016 kondigde de ECB een verlenging aan van het maandelijkse obligatie-opkoopprogramma tot december 2017, maar tegelijkertijd werd bekend dat de opkopen vanaf april afgebouwd worden van 80 miljard naar 60 miljard euro per maand. In de toelichting op het rentebesluit zei Draghi dat het herstel in de eurozone aan kracht lijkt te winnen, maar dat stimulering desondanks nodig blijft.De april-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 1,00 dollar lager, of 2,0 procent, op 49,28 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0591. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0577 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0543 op de borden.Op macro-economisch vlak staan vrijdag een tweetal publicaties geagendeerd. Naast het banenrapport wordt het Amerikaans overheidsbudget van februari gepubliceerd.BedrijfsnieuwsPPG Industries noteerde 3,5 procent lager, na het nieuws dat AkzoNobel een overnamebod van 83,00 euro per aandeel van zijn Amerikaanse sectorgenoot heeft afgewezen. PPG zei er vertrouwen in te hebben om de voorgestelde transactie te kunnen realiseren en alle noodzakelijke goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten te verkrijgen.De energiefondsen stonden vanwege de lagere olieprijs onder druk. De Energy Select Sector index noteerde 0,6 procent lager.De Amerikaanse verkoper van kantoorartikelen Staples leed in het vierde kwartaal een flink verlies, terwijl in dezelfde periode een jaar eerder nog een miljoenenwinst onder aan de streep resteerde. Voor het lopende boekjaar mikt Staples op een vrije kasstroom van minimaal 500 miljoen dollar, waar dit in 2016 nog 679 miljoen dollar bedroeg. Staples mikte aanvankelijk op een vrije kasstroom over het boekjaar 2016 van circa 700 miljoen dollar. Het aandeel daalde 4,7 procent.American International Group noteerde 0,3 procent lager, nadat CEO Peter Hancock de raad van bestuur van het concern informeerde op te willen stappen.Sears won 5,8 procent, nadat de retailer over het vierde kwartaal een beter dan verwachte omzet rapporteerde. Het aandeel staat de laatste tijd onder druk en verloor in de afgelopen twaalf maanden meer dan de helft in waarde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 09, 2017 15:35 ET (20:35 GMT)