RESULTATEN ACCELL GROUP IN LIJN MET VERWACHTING; OMZET VAN MEER DAN EUR 1 MILJARD

Netto-omzet 1.048 986 +6,3% Toegevoegde waarde 30,0% 31,7% Bedrijfsresultaat exclusief incidentele baten en lasten 65,9 62,5 +5,4% EBIT-marge 6,3% 6,3% Netto resultaat 32,3 32,3 +0,0% Werkkapitaal 29,2% 34,2% Vrije kasstroom 61,3 (31,2) ROCE 12,2% 11,0% ---------------------------------------------- ----- ------ -------

René Takens, CEO Accell Group: "In 2016 hebben we een mijlpaal bereikt. Accell heeft voor het eerst in haar bestaan een omzet gerealiseerd van meer dan EUR 1 miljard. Met name het steeds groter wordende aandeel van e-bikes en fietsen uit het hogere segment heeft er toe geleid dat we tot dit omzetniveau zijn gekomen. We profiteren nadrukkelijk van onze leidende positie op het gebied van e-bikes die met een omzetgroei van 33% inmiddels goed is voor 41% van onze totale omzet. De omzet van E-performance bikes is in het afgelopen jaar met 70% gestegen. Duitsland is de grootste aanjager van de omzetgroei. Maar ook in de Noord-Amerika zien we een stijging van de omzet bij de e-bikes en zijn we ook daar marktleider met onze merken, waaronder Haibike, in een vooralsnog beperkte markt met veel aanbieders. De positie van het merk Raleigh bij de vakhandel in Noord-Amerika nam in 2016 verder af, waarop we besloten hebben tot distributie van het merk in meerdere kanalen. Zo kan de consument nu zowel via de vakhandel als online onze producten kopen. De omzet van fietsonderdelen en - accessoires in Europa is stabiel waarbij ons eigen merk XLC steeds sterker wordt.

De winst is nog wel beïnvloed door lagere marges op de verkopen van oudere fietscollecties, het niet doorberekenen van hogere valuta koersen en twee grote faillissementen van multisportketens in Noord-Amerika. We zien in dat laatste een bevestiging van de verandering in het aankoopgedrag van de consument. Dit veranderende aankoopgedrag is belangrijk geweest bij het aanscherpen van onze strategie, waarin de consument centraal gezet wordt. Met een omnichannel-aanpak gaan wij onze producten en diensten aanbieden op een wijze die optimaal aansluit bij de aankoopvoorkeuren van de individuele consument.

Het werkkapitaal daalde fors en hier zien wij de voordelen die voortvloeien uit een meer centraal aangestuurde supply chain. In de komende jaren verwachten we het werkkapitaal verder te kunnen reduceren.

Fietsen zal in de komende jaren onverminderd populair blijven voor mobiliteit, recreatief en sportief gebruik. Wij verwachten daarbij met onze hoogwaardige producten voorop te blijven lopen en innovaties te kunnen toevoegen om het fietsen voor de verschillende doeleinden nog aantrekkelijker te maken. Op basis van deze trends gaan wij voor 2017 uit van een toename van de omzet en de operationele resultaten, onvoorziene omstandigheden voorbehouden."

[1] Keuzedividend ter goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2017

