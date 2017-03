Amerikaanse futures wijzen op hogere opening

Vrijdag 10 maart 2017 13:14 Beleggers wachten op banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent hoger.De financiële markten in de Verenigde Staten kunnen reageren op twee belangrijke macro-economische cijfers, te weten het banenrapport van het ministerie van Arbeid en het overheidsbudget. Beide rapportages betreffen de maand februari."De week werd gekarakteriseerd door de mondiale verkoop van overheidsobligaties, vooruitlopend op het banenrapport van vandaag", zei marktanalist Tony Cross van TopTradr. "Dit heeft ervoor gezorgd dat het geld terugvloeide in aandelen en dat betekent dat we te maken hebben met het potentieel voor wat hogere volatiliteit als de dag vordert", zei de marktvorser."We voorzien dat het voorlopige banenrapport een opwaartse trend zal weergeven", aldus analist Charalambos Pissouros van IronFX. De marktvorser wees daarbij op het ADP rapport over februari [van afgelopen woensdag], dat liet zien dat de private sector 298.000 banen toevoegde, veel meer dan de verwachte 188.000 banen. "Daarbij was het aantal nieuwe steunaanvragen gedurende de maand ongebruikelijk laag", aldus Pissouros van IronFX.Naast het banenrapport volgen om acht uur Nederlandse tijd nog cijfers over het Amerikaanse overheidsbudget.Olie noteerde vrijdag weer de plus. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,5 procent naar 49,50 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,4 procent duurder werd op 52,39 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0609. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0599 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0581 op de borden.BedrijfsnieuwsDe Amerikaanse chemie- en verfproducent PPG Industries bereidt een nieuw bod op de Nederlandse sectorgenoot AkzoNobel voor, zo meldde Het Financieel Dagblad vrijdag op basis van een hooggeplaatste bron binnen PPG. AkzoNobel wees het eerste voorstel van PPG voor een bod van omgerekend 83,00 euro per aandeel resoluut af, omdat het bod AkzoNobel onderwaardeerde en een fusie te veel risico's voor alle stakeholders van het Nederlandse bedrijf zou opleveren. "Ons nee was unaniem namens de raad van bestuur en de raad van commissarissen en is onvoorwaardelijk", zei CEO Ton Büchner tegen ABM Financial News.Het zal de Amerikaanse president Donald Trump goed doen dat CEO Ben van Beurden van Royal Dutch Shell donderdag op de Amerikaanse zender CNBC meldde dat het Nederlands-Britse olie- en gasconcern een grote petrochemische fabriek in Pennsylvania gaat bouwen. "In de constructiefase schept de bouw van de petrochemische fabriek in Pennsylvania 6.000 banen en indirect nog veel meer", aldus Van Beurden. "Op de lange termijn creëren we circa 600 goedbetaalde zogenaamde 'high quality' banen", voegde de topman toe.SlotstandenDe Amerikaanse beurzen sloten donderdag fractioneel hoger. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent op 2.364,87 punten, de Dow Jones index eindigde de handelsdag vlak op 20.858,19 punten en ook de Nasdaq sloot vlak op 5.838,81 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2017 07:14 ET (12:14 GMT)