235.000 nieuwe banen in Amerika

Vrijdag 10 maart 2017 14:52 Lonen met 2,8 procent gestegen op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in februari harder dan verwacht gestegen. Dit bleek vrijdag uit het banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.Er kwamen afgelopen maand 235.000 banen bij, waar geraadpleegde economen uitgingen van een banengroei van 197.000. De groei van 227.000 banen in januari werd opwaarts bijgesteld tot 238.000.De werkloosheid daalde van 4,8 procent in januari naar 4,7 procent in februari. Dit was conform de verwachting.In januari verbeterde de arbeidsparticipatie van 62,9 naar 63,0 procent, terwijl het gemiddelde uurloon met 0,06 dollar toenam tot 26,09 dollar. Op jaarbasis kwam het uurloon voor Amerikaanse werkers hiermee 2,8 procent hoger uit.Eerder deze week bleek uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP dat het aantal banen in de niet-agrarische private sector in februari is gestegen met 298.000 stuks. Verwacht was een groei van 188.000 banen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 10, 2017 08:52 ET (13:52 GMT)