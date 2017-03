Amerikaanse futures wijzen op vlakke opening

Maandag 13 maart 2017 12:05 Handelsweek in het teken van Fed-rentebesluit.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen maandag rond het middaguur op een vlakke opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Omdat in Amerika de zomertijd is ingegaan en in Nederland nog niet openen de Amerikaanse beurzen om 14.30 uur Nederlandse tijd.De handelsweek staat volledig in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve aanstaande woensdag. Dinsdag start de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee (FOMC), die een dag later afgesloten zal worden met het rentebesluit."De solide Amerikaanse arbeidsdata elimineren de laatste horde voor een Fed-renteverhoging", aldus marktanalist David Kohl van Julius Baer. Daarmee ligt de Amerikaanse centrale bank volgens Kohl op koers om de rente dit jaar drie te verhogen, terwijl de robuuste Amerikaanse economie en de positieve vooruitzichten de speculaties over een verdere verkrapping van het monetaire beleid rechtvaardigen.Op macro-economisch vlak staan maandag in de Verenigde Staten geen publicaties geagendeerd.Olie noteerde maandag in het rood. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,8 procent op 48,12 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,6 procent goedkoper werd op 51,07 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0669. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0698 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0688 op de borden.BedrijfsnieuwsWal-Mart meldde 1 miljard Braziliaanse real, ofwel 320 miljoen dollar, te investeren in het upgraden van zijn hypermarkten in Brazilië. In de elektronische handel voorbeurs was nog geen handel in het aandeel.Intel steeg in de elektronische handel voorbeur 0,4 procent, na berichten dat het Amerikaanse bedrijf het Israelische Mobileye over wil nemen voor 14 miljard tot 15 miljard dollar. Mobileye noteerde 34,3 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent hoger op 2.372,60 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 20.902,98 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent op 5.861,73 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2017 07:05 ET (11:05 GMT)