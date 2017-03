Gestamp wil naar de beurs

Maandag 13 maart 2017 12:05 Spaanse staalgigant brengt 25 procent naar de beurs.(ABM FN-Dow Jones) Gestamp is van plan om tenminste 25 procent van zijn aandelen naar de beurs van onder meer Madrid te brengen. Dit maakte de Spaanse toeleverancier aan de automotive industrie maandag bekend."Een publiek bedrijf worden is een logische volgende stap in ons groeitraject", zei CEO Francisco Riberas in een toelichting op het besluit om naar de beurs te gaan. Volgens Riberas kan Gestamp zijn aandeelhoudersbasis zo verbreden en ook de financiering diversifiëren.De aandelen die een notering krijgen worden verkocht door de familie Riberas, die de firma voor 86 procent in handen heeft. Na de beursgang houdt de familie Riberas nog altijd een meerderheidsbelang in Gestamp. Het Japanse bedrijf Mitsui blijft aandeelhouder. Mitsui nam vorig jaar een belang van 12,5 procent in Gestamp.De beursgang vindt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar plaats.In 2016 was Gestamp goed voor een jaaromzet van ruim 7,5 miljard euro, 7,3 procent meer dan in 2015. De nettowinst steeg met 37 procent naar 221 miljoen euro.Het in Amsterdam genoteerde staalbedrijf ArcelorMittal verkocht begin vorig jaar zijn belang van 35 procent in Gestamp voor 1 miljard dollar. Mittal gebruikte het geld om schulden af te lossen.