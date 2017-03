Bouygues ontkent gesprekken met Orange

Maandag 13 maart 2017 13:35 Bedrijf reageert op mediaberichten.(ABM FN-Dow Jones) Bouygues heeft ontkend op het punt te staan om een deal met Orange te sluiten over de vorming van een combinatie. Dit meldde het Franse telecombedrijf in reactie op Franse mediaberichten.Bouygues "ontkent categorisch het bestaan van besprekingen met andere telecombedrijven met het oog op consolidatie in de Franse telecommarkt".Er wordt al langere tijd gesproken over de noodzaak van consolidatie in de Franse telecommarkt, waar te veel marktspelers aanwezig zouden zijn en de concurrentie daardoor groot is. Vorig jaar in januari bevestigde Orange, het voormalige France Telecom, in gesprek te zijn met Bouygues. Dit liep op niets uit.Het aandeel Bouygues noteerde maandag 1,6 procent hoger op 38,53 euro en Orange steeg 0,3 procent op 14,81 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2017 08:35 ET (12:35 GMT)