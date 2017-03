Olieprijs sluit lager

Maandag 13 maart 2017 19:55 Zorgen over stijgende Amerikaanse olieproductie blijven drukken op markt.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag voor de zesde opeenvolgende handelsdag lager gesloten.De olieprijzen bleven daarmee op het laagste niveau sinds november noteren, als gevolg van zorgen dat de groeiende Amerikaanse olieproductie de productiebeperkingen van oliekartel OPEC overschaduwen."De groei van de Amerikaanse olieproductie toont weinig tekenen van vertraging", aldus grondstoffenanalist Robbie Fraser van Schneider Electric. Het aantal actieve Amerikaanse boorplatformen steeg afgelopen week met acht, zo bleek uit cijfers van oliedienstverlener Baker Hughes.De april-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,09 dollar lager, of 0,2 procent, op 48,40 dollar.