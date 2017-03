Kalm Wall Street richting vlak slot

Maandag 13 maart 2017 20:49 Intel kondigt miljardenovername aan van Mobileye.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een vrijwel ongewijzigd slot, nadat beleggers het moesten zien te stellen met een lege beursagenda.De toonaangevende S&P 500 index handelde fractioneel lager op 2.372,28 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 20.879,65 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 5.872,87 punten.De beursagenda bevatte maandag geen agendapunten voor Amerikaanse beleggers, waardoor de ogen al gericht werden op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag naar buiten komt. "Cijfers over de arbeidsmarkt, inflatie en de financiële omstandigheden zijn overtuigende argumenten voor het Federal Open Market Committee om de rente te verhogen", volgens economen van Morgan Stanley."Het meest belangrijke is het signaal dat ze [de Fed] geven over verdere verhogingen dit jaar", aldus beleggingsmanager Luke Bartholomew van Aberdeen Asset Management, toevoegend dat zelfs vier verhogingen mogelijk lijkt."Beleggers zijn pas net gewend geraakt aan drie [rentestappen dit jaar], dus voorzitter Janet Yellen moet voorzichtig zijn in het signaal dat ze geeft of de markten zullen zich [tegen haar] keren", aldus Bartholomew.Olie noteerde maandag in het rood. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent op 48,41 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,1 procent goedkoper werd op 51,32 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0659. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0666 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0689 op de borden.Dinsdag staan de Amerikaanse producentenprijzen geagendeerd, evenals het ondernemersvertrouwen van het mkb. Later in de week volgen nog cijfers over de inflatie, de Philly Fed index en het consumentenvertrouwen gemeten door de Universiteit van Michigan.BedrijfsnieuwsIntel Corporation kondigde de overname aan van Mobileye voor 15,3 miljard dollar. Intel legt voor het Israëlische bedrijf per aandeel 63,54 dollar op tafel. Het aandeel Intel noteerde 2,3 procent lager en Mobileye steeg liefst 28,6 procent.HSBC, ook in de Verenigde Staten genoteerd, steeg 1,4 procent, nadat de Britse bank de huidige CEO van AIA Group benoemde tot nieuwe bestuursvoorzitter. Het is voor het eerst in de 152-jarige geschiedenis van de bank dat een buitenstaander voor die rol wordt aangesteld.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 13, 2017 15:49 ET (19:49 GMT)