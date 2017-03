Correctie: futures wijzen op lagere opening

Dinsdag 14 maart 2017 12:17 Investeerders in afwachting van Fed-rentebesluit.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen dinsdag rond het middaguur op een lagere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het rood. Omdat in Amerika de zomertijd is ingegaan en dat in Nederland pas in het laatste weekend van deze maand gebeurt, openen de Amerikaanse beurzen vandaag om 14.30 uur Nederlandse tijd.Deze handelsweek staat helemaal in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Vandaag start de tweedaagse beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee, die morgen zal worden afgesloten met het rentebesluit.Op macro-economisch vlak is dinsdag in de Verenigde Staten het ondernemersvertrouwen van het midden- en kleinbedrijf in februari al gepubliceerd. Dat vertrouwen ging ten opzichte van januari met 0,6 procentpunt omlaag naar 105,3, waar economen een daling van 0,9 procentpunt hadden verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). Volgens NFIB is dit echter nog altijd een "erg hoog" niveau."Het is bemoedigend om te zien dat de index drie maanden op rij boven de 105 is uitgekomen", schreef hoofdeconoom Bill Dunkelberg van de de organisatie in zijn persbericht. "Hoewel het optimisme hoog blijft, is groei nog steeds een probleem vanwege restrictief regeringsbeleid", zo meldde hij verder. "Als de discussies over het beleid op het gebied van gezondheidszorg en belastingen voortgaan zonder actie, dan zal het optimisme vervagen", zo waarschuwde de organisatie.Vanmiddag volgen nog de producentenprijzen uit de maand februari.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,6 procent naar 48,71 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,8 procent duurder werd op 51,75 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0643. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0651 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0654 op de borden.BedrijfsnieuwsEr staan voor dinsdag geen rapportages van Amerikaanse bedrijven geagendeerd.Het Amerikaanse hedgefonds Pershing Square van Bill Ackman heeft zijn investering in de kwakkelende farmaceut Valeant Pharmaceuticals verkocht en nam daarmee een verlies van zo'n 4 miljard dollar. Dit leverde Ackman een verlies op van zo'n 4 miljard dollar. Met de verkoop gooit Ackman, die het hedgefonds leidt, de handdoek in de ring na vergeefse pogingen om de slechtste investering uit zijn carrière te redden. In de elektronische handel voorbeurs daalde het aandeel Valeant ruim 12 procent.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag fractioneel hoger op 2.373,47 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 20.881,48 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 5.875,78 punten.Correctie: om in eerste alinea aan te geven dat het gaat om de futures op dinsdag, niet op maandag.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 14, 2017 07:17 ET (11:17 GMT)