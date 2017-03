Omzet Inditex in de lift

Woensdag 15 maart 2017 08:01 Spaans modeconcern verwacht verdere groei aantal winkels en online omzet.(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in het afgelopen jaar zowel een hogere omzet als winst geboekt. Dit meldde het Spaanse modeconcern woensdag voorbeurs met de cijfers over het gebroken boekjaar, eindigend op 31 januari 2016.Het bedrijf, in België en Nederland onder meer bekend van de modeketens Zara, Bershka en Massimo Dutti, verwacht over het lopende boekjaar verdere autonome groei. In de periode februari tot medio maart steeg de winkelomzet tegen constante wisselkoersen met 13 procent. De onderneming verwacht dit jaar een vergelijkbaar aantal nieuwe winkels te openen als in de afgelopen jaren en de online omzet sterk uit te breiden.JaarcijfersDe omzet van Inditex dikte in het afgelopen jaar aan met 11,5 procent op jaarbasis naar 23,31 miljard euro. De identieke omzet steeg met 10 procent.Het aantal winkels nam met 279 toe tot 7.292 filialen in 93 regionale markten. Het concern betrad de nieuwe markten Aruba, Nieuw-Zeeland, Vietnam, Paraguay, en Nicaragua.Inditex wist de hogere omzet te vertalen in een stijging van de operationele winst (EBIT) met 9,2 procent naar 4,02 miljard euro. Onder de streep nam de nettowinst toe met 9,7 procent naar 3,167 miljard euro.Aandeelhouders kunnen een dividend van in totaal 0,68 euro per aandeel tegemoet zien, tegen 0,60 euro per aandeel in het vorige boekjaar.Het aandeel Inditex sloot dinsdag in Madrid 0,4 procent hoger op 31,39 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 15, 2017 03:01 ET (07:01 GMT)