Amerikaanse consumentenprijzen lopen licht op

Woensdag 15 maart 2017 13:56 Prijspeil in februari stijgt op maandbasis conform verwachting.(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari op maandbasis conform verwachting gestegen. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid woensdag.De consumentenprijzen stegen in februari op maandbasis met 0,1 procent, na een stijging met 0,6 procent een maand eerder. De prognose lag ook op een stijging met 0,1 procent. Het betreft de traagste stijging sinds juli 2016.De kerninflatie, zonder de volatiele effecten van voedsel en energie, kwam op maandbasis in februari uit op 0,2 procent, tegen 0,3 procent een maand eerder. De verwachting lag 0,2 procent.Op jaarbasis bedroeg de inflatie in februari 2,7 procent. De kerninflatie op jaarbasis was in februari 2,2 procent.De ontwikkeling van de inflatie is een belangrijke graadmeter voor het rentebeleid van de Federal Reserve.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 15, 2017 08:56 ET (12:56 GMT)