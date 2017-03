Correctie: Amerikaanse detailhandelsverkopen stijgen

Woensdag 15 maart 2017 13:58 Verkopen in februari 0,1 procent hoger.(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in februari op maandbasis gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel.De detailhandelsverkopen stegen afgelopen maand met 0,1 procent ten opzichte van de verkopen in januari. Economen rekenden ook op een stijging van 0,1 procent.Het verkoopcijfer over januari werd herzien van een stijging van 0,4 procent naar een toename van 0,6 procent.Op jaarbasis stegen de detailhandelsverkopen in februari met 5,7 procent.Correctie: om in laatste alinea juiste maand weer te geven.