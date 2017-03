Damrak hoger gesloten

Woensdag 15 maart 2017 18:12 Markt kijkt uit naar uitslag algemene verkiezingen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag overwegend met winst gesloten. De AEX index steeg 0,3 procent op 511,66 punten, terwijl de AMX vlak sloot en voor de AScX een min resteerde van 0,3 procent.De handelsdag werd woensdag gedomineerd door de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland en het rentebesluit van de Federal Reserve. De markt is vrijwel unaniem in zijn oordeel dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal verhogen. De federal funds rate zal naar verwachting met 25 basispunten worden verhoogd naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent. In de toelichting op het besluit zal de markt kijken naar tekenen over het aantal renteverhogingen die de Amerikaanse centrale bank dit jaar overweegt.Beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus sprak van een rustige handelsdag in aanloop naar het rentebesluit van de Fed, aangezien de meeste bedrijven inmiddels hun kwartaal- en/of jaarcijfers hebben gepubliceerd. Er was dan ook "niet heel veel actie", aldus Schutte. De markt kijkt volgens de beleggingsadviseur met name uit naar de nieuwe projecties van de Amerikaanse centrale bank en inzicht over mogelijk nieuwe rentestappen dit jaar, waarbij gerekend wordt op 1 of 2 renteverhogingen, na de renteverhoging van vandaag. Schutte voorziet al naar gelang de uitkomst van het besluit en de toelichting eerst een effect op de valuta- en obligatiemarkt, waarna de aandelenmarkten volgen.Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek woensdag dat de detailhandel in januari in een hoger tempo is gestegen, terwijl de export van Nederlandse goederen juist in een lager tempo groeide ten opzichte van een maand eerder. Het volume van de goederenexport nam in januari met 5,7 procent toe vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De import liep in de eerste maand van het jaar met 4,0 procent op.De consumentenprijzen in Frankrijk zijn in februari op maandbasis met 0,1 procent gestegen. Op jaarbasis was sprake van een inflatie van 1,2 procent. In Italië noteerde de inflatie in februari op maand- en jaarbasis op achtereenvolgens 0,4 en 1,6 procent.De detailhandelsverkopen in Italië zijn in januari op maandbasis gestegen met 1,4 procent. Op jaarbasis daalden de detailhandelsverkopen met 0,1 procent.De werkloosheid in de eurozone noteerde in januari op maandbasis onveranderd op 9,6 procent. De Britse werkloosheid is in de periode november tot en met januari licht gedaald ten opzichte van het voorgaande tijdvak. In het afgelopen tijdvak lag het werkloosheidspercentage op 4,7 procent, ten opzichte van 4,8 procent in de periode oktober tot en met december.Uit Amerika kwam het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen vorige week is gestegen met 3,1 procent. De index steeg van 405,7 naar 418,1.De Amerikaanse consumentenprijzen zijn op maandbasis in februari conform de verwachting met 0,1 procent gestegen. Op jaarbasis stegen de consumentenprijzen met 2,7 procent.De detailhandelsverkopen in de Verenigde Staten zijn in februari met 0,1 procent gestegen. Dit was tevens conform de verwachting van economen.De bedrijfsactiviteit in de maakindustrie in de Amerikaanse deelstaat New York is in maart verslechterd. De index voor de huidige marktomstandigheden daalde ten opzichte van februari van 18,7 naar 16,4.Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart gestegen. De NAHB-huizenindex kwam uit op 71, tegen 65 in februari en 67 in januari. Het was het hoogste niveau in twaalf jaar.Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maandbasis gestegen met 0,3 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 2,3 procent.Uit cijfers van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de week eindigend op 10 maart zijn gedaald met 237.000 vaten tot 528,2 miljoen vaten.Olie noteerde woensdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 1,9 procent op 48,63 dollar, terwijl een mei-future Brent 1,5 procent hoger bewoog op 51,68 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0629. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0635 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0603 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Altice met een winst van 1,7 procent, gevolgd door ArcelMittal en Galapagos met winsten van respectievelijk 1,3 en 1,1 procent.Gemalto was met een verlies van 1,3 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen, gevolgd door Ahold Delhaize, dat 0,9 procent inleverde.ING Groep koerste 0,6 procent hoger, nadat het flink heeft huisgehouden in zijn bestuur. Zowel financieel directeur Patrick Flynn en chief risk officer Wilfred Nagel zullen de bank verlaten. Zij worden opgevolgd door Koos Timmermans en Steven van Rijswijk. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor ING van 13,50 naar 14,50 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Matthias De Wit verwacht geen grote strategiewijzigingen na de bestuurswisselingen bij ING. MainFirst Bank startte bovendien met het volgen van het aandeel met een Outperform advies. Ook ABN AMRO kreeg een Outperform advies. ABN AMRO won 0,8 procent.De raad van commissarissen van NN Group wil topman Lard Friese opnieuw voor vier jaar benoemen als CEO en bestuursvoorzitter van de verzekeraar. Het aandeel sloot 0,3 procent lager.JPMorgan Cazenove heeft woensdag het koersdoel voor AkzoNobel verhoogd van 61,00 naar 71,50 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Het aandeel steeg/daalde xx procent.In de AMX was Arcadis met een winst van 1,9 procent de sterkste stijger. Fugro was met een winst van 1,3 procent een sterke tweede, gevolgd door Aperam met een winst van 1,1 procent.Theodoor Gilissen Bankiers heeft woensdag het koersdoel voor TKH Group verhoogd van 39,00 naar 44,00 euro met een ongewijzigd Aanbevolen advies. Het aandeel verloor 0,1 procent.Van de kleinere fondsen deed Fagron het met een winst van 3,4 procent goed. Het aandeel was de sterkste stijger van de AScX-fondsen, gevolgd door Brunel en Beter Bed met een winst van 1,5 procent.Takeaway.com was de sterkste daler van de AScX-fondsen. Het aandeel verloor 6,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. Het bedrijf rapporteerde over 2016 een flinke ordergroei, maar leed wel een groter verlies vanwege opgelopen kosten. De online bestel- en bezorgdienst voor kant en klare maaltijden zei ook dit jaar te willen blijven investeren in marketing en productontwikkeling. Hierdoor wordt ook voor het huidige jaar een verlies verwacht. Theodoor Gilissen Bankiers noemde de cijfers positief. Jefferies zet evenwel vraagtekens bij de aantrekkelijkheid van de Duitse markt.Beursdebutant Avantium won 3,7 procent op de introductiekoers van 11,00 euro. Het chemische technologiebedrijf haalde 103 miljoen euro op met de uitgifte van 9,4 miljoen aandelen. Volgens Avantium was de aandelenuitgifte "meerdere malen overtekend". Bij online broker BinckBank werd sinds vanmorgen veel activiteit van kleine particuliere beleggers gezien in het aandeel Avantium, zowel kleine pakketten die van de hand werden gedaan als juist werden gekocht. Door de door Avantium gekozen toewijzingsstaffel kregen particulieren die voorzichtig inschreven op het aandeel slechts enkele tientallen en soms maar een handvol aandelen geleverd.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent hoger op 2.374,63 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.