Vers kapitaal voor Tesla

Woensdag 15 maart 2017 22:47 Fabrikant wil 1 miljard dollar ophalen.(ABM FN-Dow Jones) Tesla wil 250 miljoen dollar ophalen met de uitgifte van gewone aandelen en nog eens 750 miljoen dollar door middel van de uitgifte van converteerbare obligaties. Dit maakte de fabrikant van elektrische auto's woensdagavond bekend.Met het verse kapitaal wil Tesla de balans versterken en de investeringen die gepaard gaan met het opschalen van de capaciteit met het oog op de lancering van Model 3 verder veilig stellen.CEO Elon Musk zal voor 25 miljoen dollar aan aandelen Tesla kopen.De converteerbare obligaties lopen af in 2022.Het aandeel Tesla sloot woensdag, op een groen Wall Street, 0,9 procent lager op 255,73 dollar. In de elektronische handel nabeurs won het aandeel echter ruim twee procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 15, 2017 17:47 ET (21:47 GMT)