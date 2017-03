Hogere koersen op beurzen Azië

Donderdag 16 maart 2017 07:41

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurzen in Azië gingen donderdag omhoog, na de renteverhoging door de Amerikaanse Federal Reserve. Ook in Tokio werd een rentebesluit verwerkt. Zoals verwacht hield de Japanse centrale bank de rente en het monetaire beleid ongewijzigd.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent in de plus op 19.590,14 punten. De rente in Japan wordt gehandhaafd op min 0,1 procent en de Bank of Japan (BoJ) hield ook zijn monetaire stimuleringsbeleid onveranderd. Het lijkt er volgens kenners niet op dat de BoJ de rente dit jaar gaat verhogen.

De Hang Seng in Hongkong sprong tussentijds 1,5 procent omhoog. De Chinese centrale bank verhoogde de rente op bepaalde interbancaire tarieven. De Kospi in Seoul ging 0,7 procent vooruit en de All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent.