Patheon boekt winst op gestegen kwartaalomzet

Donderdag 16 maart 2017 12:34 Amerikaanse farmaceut verlaagt outlook voor heel 2017.(ABM FN-Dow Jones) Patheon heeft in het eerste kwartaal het verlies van een jaar geleden omgebogen in een nettowinst en zag daarbij de omzet aanzienlijk stijgen. Dit maakte het Amerikaanse farmaceutisch concern, waarin DSM nog een belang van 34 procent houdt, donderdag voorbeurs bekend.De omzet over de eerste drie maanden steeg als gevolg van gestegen verkopen in alle segmenten op jaarbasis met 13 procent naar 457 miljoen dollar. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 40 procent naar 83 miljoen dollar. Mede als gevolg van sterk gedaalde rentelasten en een positieve belastingbate werd het nettoverlies van 22,1 miljoen dollar over het eerste kwartaal van 2016 omgebogen in een netto kwartaalwinst van 28,3 miljoen dollar.OutlookHet concern verlaagde de outlook voor heel 2017 in reactie op gewijzigde valuta-verhoudingen en op de huidige operationele vooruitzichten. Het bedrijf uit Durham in North Carolina gaat nu uit van een omzet in de bandbreedte van 1,99 miljard tot 2,01 miljard dollar, een aangepast operationeel resultaat (EBITDA) tussen 430 miljoen en 450 miljoen dollar en een aangepaste nettowinst in de bandbreedte van 155 miljoen tot 175 miljoen dollar.Eerder werd nog uitgegaan van een omzet van 2,05 miljard dollar, een aangepast operationeel resultaat van 475 miljoen dollar en een aangepaste nettowinst van tussen de 202 miljoen en 222 miljoen dollar.