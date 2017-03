'Wall Street verder omhoog door Fed'

Donderdag 16 maart 2017 13:54

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York lijken donderdag vervolg te gaan geven aan de winsten van een dag eerder, na de renteverhoging van de Federal Reserve. De Fed gaf toen ook aan geen haast te hebben met het verder opkrikken van de rente. Daarnaast verwerken beleggers op Wall Street wat macro-economische cijfers, bedrijfsnieuws en werd met een schuin oog gekeken naar de Nederlandse verkiezingen.

De Fed verhoogde de rente met een kwart procentpunt, zoals algemeen verwacht. De koepel van Amerikaanse centrale banken ziet een sterke groei van economie en verwacht dat de rente later dit jaar nog verder omhoog zal gaan. De Fed bleef bij zijn voorspelling dat de rente dit jaar in totaal drie keer zal worden verhoogd.

Voorbeurs werden gegevens gemeld over de wekelijkse uitkeringsaanvragen en de woningbouw in de VS. Ook kwamen cijfers over de industrie rond Philadelphia.

Opening

De maker van actiecamera's GoPro gaat een flink hogere opening tegemoet. GoPro schrapt de komende tijd nog eens 270 banen, nadat eind vorig jaar al het ontslag van ongeveer 200 werknemers werd aangekondigd. Het bedrijf hoopt zo weer winstgevend te worden.

Ook Oracle staat in de belangstelling. Het softwarebedrijf heeft afgelopen kwartaal licht betere resultaten geboekt dan een jaar eerder. Daarbij liepen de inkomsten uit de cloud met bijna driekwart op, tot meer dan 1 miljard dollar. Oracle wist de verwachtingen van analisten met zijn winst per aandeel aanzienlijk te overtreffen.

Aandelen

De producent van elektrische auto's Tesla wil ruim 1 miljard dollar ophalen met de uitgifte van aandelen en obligaties. Het kapitaal moet het bedrijf helpen de sprong te maken van een nicheproducent naar een toonaangevende autofabrikant.

Discountketen Dollar General kan een sprongetje maken bij opening, geholpen door beter dan verwachte kwartaalresultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde woensdag 0,5 procent in de plus op 20.950,10 punten. De S&P 500 steeg 0,8 procent naar 2385,26 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq kreeg er 0,7 procent bij op 5900,05 punten.