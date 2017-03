Wall Street richting licht hogere opening

Donderdag 16 maart 2017 14:11 Budgetvoorstellen Trump in focus.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen donderdag rond het middaguur op een licht hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren pakweg een half uur voor de openingsbel 0,2 procent in het groen.Beleggers verwerken voorbeurs het Fed-rentebesluit en de vroegtijdig uitgelekte budgetvoorstellen van president Donald Trump.De Federal Reserve verhoogde woensdag conform de verwachting de rente met 0,25 procentpunt naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent. Verder verwacht het beleidscomité net als drie maanden geleden dat er in 2017 in totaal drie verhogingen worden doorgevoerd. Ook de economische ramingen en inflatieverwachtingen die de centrale bank woensdag vrijgaf weken nauwelijks af van die in december."De verrassing gisteren was dat het besluit van de Fed om het belangrijkste rentetarief te verhogen niet unaniem was", aldus marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities. "Deze onverwachte wending verraste beleggers, waardoor de dollar onmiddelijk over de hele linie onder druk kwam te staan, toen handelaren met spoed hun pro-dollar posities afbouwden", voegde de marktvorser toe. "Het feit dat Fed functionarissen voor dit jaar slechts 2 renteverhogingen zien, zoals bleek uit de dot-plot, stelde tevens teleur", aldus Anthis.Donald Trump's uitgelekte budgetvoorstel 'American First' laat een prioriteit zien voor een sterke toename voor de militaire uitgaven, grensbeveiliging en immigratie handhaving. Om deze verhogingen te kunnen betalen stelt de president echter sterke bezuinigingen voor in de gezondheidszorg, het milieu, het onderwijs en een forse reductie in subsidies voor stedelijke revitalisering. Bij sommige kleinere overheidsinstellingen wordt de financieringen volledig geëlimineerd.Daarnaast halen markten wereldwijd steun uit de uitslag van de algemene verkiezingen in Nederland, nadat bleek dat de huidige premier Mark Rutte de meeste zetels in het parlement heeft gewonnen en daarmee de populistische extreem-rechtse Geert Wilders versloeg. De verkiezingen werden als een graadmeter gezien voor de verkiezingen in Europa later dit jaar, waaronder Frankrijk in april, Duitsland in de herfst en mogelijk Italië in de zomer.Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 11 maart zijn gedaald met 2.000 naar een totaal van 241.000 steunaanvragen.Het aantal bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in februari gedaald met 6,2 procent naar 1,213 miljoen. Het aantal in aanbouw genomen woningen steeg in februari 3,0 procent naar 1,288 miljoen woningen, versus een daling van 1,9 procent een maand eerder.Tot slot werd bekend dat de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond het Amerikaanse Philadelphia in maart minder hard is gegroeid. De index daalde van een neerwaarts herziene 43,3 punten in februari naar 32,8 deze maand.Later op de dag volgt de officiële publicatie van het Amerikaans begrotingsvoorstel voor 2018.Olie noteerde donderdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent op 49,21 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,7 procent duurder werd op 52,18 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0725. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0735 op de borden.BedrijfsnieuwsOracle kon voorbeurs rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de Amerikaanse softwaregigant woensdag nabeurs beter dan verwachte resultaten rapporteerde. Het aandeel won in de elektronische handel voorbeurs 6,6 procent.3M noteerde 0,5 procent hoger, nadat het concern bekendmaakte de producent van veiligheidsapparatuur en systemen Scott Safety over te nemen van Johnson Controls International voor 2 miljard dollar.GoPro steeg in de elektronische handel voorbeurs 10,1 procent, nadat de fabrikant van actiecamera's woensdag nabeurs meldde te verwachten dat de omzet dit kwartaal aan de bovenkant van de eerder afgegeven verwachting uitkomt. GoPro zei eerder voor het eerste kwartaal te mikken op een omzet van 190 miljoen tot 210 miljoen dollar.Tesla Motors won 3,2 procent. De fabrikant van elektrische auto's wil 250 miljoen dollar ophalen met de uitgifte van gewone aandelen en nog eens 750 miljoen dollar door middel van de uitgifte van converteerbare obligaties.Dollar General noteerde 0,2 procent lager, ondanks het feit dat het concern beter dan verwachte resultaten rapporteerde over het vierde kwartaal en zijn dividend verhoogde.Adobe Systems publiceert nabeurs resultaten. Het aandeel noteerde in aanloop naar de publicatie 0,5 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,8 procent hoger op 2.385,26 punten. De Dow Jones index eindigde 0,5 procent in het groen op 20.950,10 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent op 5.900,05 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 16, 2017 09:11 ET (13:11 GMT)