Trump wil flink snoeien op milieu, cultuur en ontwikkelingshulp

Donderdag 16 maart 2017 18:41 Bezuinigingen moeten militaire uitgaven bekostigen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Donald Trump wil zwaar bezuinigen op ontwikkelingshulp, cultuur, milieubescherming en op de Amerikaanse publieke omroep, om een groter militair apparaat en grensbewaking te kunnen bekostigen. Dit bleek donderdag uit een gepubliceerde conceptbegroting.Het begrotingsvoorstel zal veel weerstand oproepen in het Amerikaanse Congres, waar wetgevers van beide partijen al hebben aangekondigd dat ze de zware bezuinigingen waarschijnlijk niet gaan doorvoeren in de daadwerkelijke begrotingswet.Het voorstel omvat zware ingrepen bij de ministeries voor milieubescherming en buitenlandse zaken en de nationale zorginstellingen. Ook zou financiering worden geschrapt voor de publieke omroep, nationale cultuur- en kunstsubsidies en andere onafhankelijke overheidsinstanties waar sommige conservatieve Republikeinen het al langere tijd op gemunt hebben.Als de bezuinigingen doorgaan, zullen veel ambtenarenbanen verdwijnen. Zo moeten de bezuinigingen op milieuzaken leiden tot "circa 3.200 banen minder bij het ministerie"."Je kunt niet het moeras droogleggen en alle mensen laat zitten", zei de begrotingschef van de president, Mick Mulvaney.Het is Trumps eerste poging om een aantal campagnebeloftes te vertalen in harde cijfers. Het laat zien hoe weinig bewegingsruimte de president heeft, als hij, zoals beloofd, het federale begrotingstekort handhaaft en tegelijk de belastingen verlaagt en uitkeringen ontziet.Het begrotingsvoorstel schrapt in totaal ongeveer een zesde van de federale uitgaven. Veel voorstellen zullen waarschijnlijk sneuvelen voordat ze aan bod komen, zelfs in een Congres met een Republikeinse meerderheid.De bezuinigingen moeten compenseren voor een stijging van de defensie-uitgaven met 54 miljard dollar, om te voorkomen dat het begrotingstekort stijgt. Het begrotingsbureau van het Congres raamde dat tekort op 487 miljard dollar in 2018.De circa 2.500 miljard dollar aan overheidsuitgaven aan zorg, sociale zekerheid en andere verplichte kostenposten worden niet geraakt door het plan.In mei volgen nadere belastingplannen een meer gedetailleerde begrotingsvoorstellen voor het komende begrotingsjaar, dat op 1 oktober begint.Amerikaanse presidenten doen vaak begrotingsvoorstellen die onmogelijk door het Congres komen en die vooral dienen om een boodschap over te brengen.Het begrotingsvoorstel van Trump is met circa 50 bladzijden veel korter dan 130 pagina's van de vorige president Barack Obama en het document van 200 pagina's van diens voorganger George W. Bush.Door: ABM Financial News.