Olieprijs daalt nauwelijks

Donderdag 16 maart 2017 20:10 Amerikaanse productie blijft marktevenwicht bedreigen.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald.De april-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,11 dollar of 0,2 procent lager op 48,75 dollar. Woensdag steeg de olieprijs nog, voor het eerst in bijna twee weken.Stijgende olieproductie in de Verenigde Staten bleef een bedreiging voor pogingen van andere grote olieproducenten om vraag en aanbod op de oliemarkt weer in evenwicht te brengen.De olieprijs vond donderdag nog steeds enige steun bij voorraadcijfers van woensdag, die voor het eerst in tien weken wezen op een lager aanbod van ruwe olie in de Verenigde Staten. Ook zakte de koers van de dollar waard nadat de Fed bij zijn rentebesluit van woensdag minder havikachtig klonk dan verwacht."De "oliefutures zijn bezig met verwerken, na een bescheiden herstel van de zware verliezen van vorige week", zei co-auteur Tyler Richey van het Sevens Report. De oliefuture in New York steeg woensdag met 2,4 procent, maar zakte vorige week 9 procent. "Wanneer de oliefutures zo snel dalen als vorige week, is daarna de kans groot op een omgekeerde beweging, omdat shortsellers winst nemen en speculanten op de bodem vissen", zei Richey.Woensdag stegen de olieprijzen nadat de Amerikaanse handelsvoorraden ruwe olie vorige week onverwacht daalden, voor het eerst in tien weken, volgens officiële cijfers van de Energy Information Administration. Een extra impuls kwam van de verwachte renteverhoging door de Federal Reserve met 25 basispunten.De zwakke Amerikaanse dollar beperkte donderdag de daling van de olieprijs. Omdat olie in dollars noteert wordt de energiebron goedkoper voor gebruikers in andere valuta bij een lagere dollar.De Amerikaanse olievoorraden blijven evenwel dichtbij recordniveaus, omdat binnenlandse olieproducenten de stijgende olieprijs aangrijpen om hun productie op te voeren. EIA-cijfers lieten zien dat de Amerikaanse productie vorige week op het hoogste niveau lag in 13 maanden, op 9,1 miljoen vaten per dag.Dinsdag rapporteerde de Organisatie van olieproducerende landen OESO, waar de Verenigde Staten niet bij zijn aangesloten, dat Saoedi-Arabië in februari meer olie produceerde. Dit voedde twijfels bij beleggers of de grote OPEC-producenten de oliemarkt willen blijven stabiliseren door middel van productiebeperkingen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 16, 2017 15:10 ET (19:10 GMT)