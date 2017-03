Manpower benoemt managing director voor Nederlandse operaties

Vrijdag 17 maart 2017 06:07 Jose Brenninkmeijer per 1 april aan de slag.(ABM FN-Dow Jones) ManpowerGroup heeft een nieuwe managing director voor de Nederlandse operaties benoemd. Dit maakte de Amerikaanse uitzender donderdag bekend.José Brenninkmeijer gaat per 1 april aan de slag en volgt Jilko Andringa op, die zich geheel gaat richten op zijn regionale rol. Andringa is verantwoordelijk voor de Noord-Europese regio.Het aandeel ManpowerGroup sloot donderdag 0,7 procent hoger op 103,12 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 17, 2017 01:07 ET (05:07 GMT)