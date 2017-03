Lagere omzet Tiffany door zwakke marktvraag

Vrijdag 17 maart 2017 12:41 Juweliersketen geeft wel positieve outlook voor 2017.(ABM FN-Dow Jones) Tiffany & Co heeft in 2016 de resultaten onder druk zien staan als gevolg van een zwakke marktvraag. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse juweliersketen.In het afgelopen jaar boekte Tiffany een 3 procent lagere omzet van 4,0 miljard dollar tegen 4,1 miljard dollar in 2015. Tegen constante wisselkoersen daalde de omzet met 3 procent. De vergelijkbare omzet in hetzelfde aantal winkels kwam in 2016 5 procent lager uit dan in het jaar ervoor. Volgens het concern waren de resultaten over de gehele linie zwak.De nettowinst van Tiffany kwam afgelopen jaar bijna 4 procent lager uit op 446 miljoen dollar tegen 464 miljoen dollar in 2015. Naast de lagere omzet was er ook een afschrijving op leningen en waren er lasten voor personeelsontslagen.Outlook positiefVoor het op 31 januari 2018 eindigende boekjaar voorziet Tiffany een lage enkelcijferige omzetgroei, en een hoge enkelcijferige toename van de winst per aandeel ten opzichte van de 3,55 dollar in 2016. Door FactSet geraadpleegde analisten gaan uit van een winstgroei van 2,7 procent.In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Tiffany & Co 1,1 procent hoger op 90,99 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 17, 2017 07:41 ET (11:41 GMT)