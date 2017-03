Wall Street richting vrijwel vlakke opening

Vrijdag 17 maart 2017 14:06 Beleggers nemen adempauze na drukke week.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures duiden vrijdag op een vrijwel vlakke opening voor Wall Street. Een half uur voor de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 index 0,1 procent lager en stonden die op de Dow Jones index en de Nasdaq 0,1 procent hoger."Beleggers nemen een adempauze na wat een hectische week was met politiek, centrale banken en economische data", stelde marktanalist Craig Erlam van Oanda.Konstantinos Anthis van ADS Securities voegde hieraan toe dat er "niks groots op het programma" staat. Op macro-economisch vlak is er in Amerika aandacht voor de industriële productie, de leidende indicatoren over februari en het voorlopige consumentenvertrouwen over maart zoals de Universiteit van Michigan dat meet."Dat laatste is een belangrijk rapport maar zal weinig doen om de outlook voor de Amerikaanse dollar op dit moment te beïnvloeden", verwacht Anthis. De euro/dollar noteerde vanmiddag op 1,0744, wat nagenoeg stabiel is ten opzichte van vrijdagochtend en donderdagavond.Vrijdag is het 'quadruple witching', met optie-expiratie van vier type contracten. Daarnaast is er aandacht voor de G-20 bijeenkomst in het Duitse baden Baden en brengt de Duitse bondskanselier Angela Merkel een bezoek aan het Witte Huis.Olie werd vrijdag duurder. De april-future op een vat West Texas Intermediate steeg 0,4 procent op 48,93 dollar en een vat Brent met levering in mei werd 0,4 procent goedkoper op 51,92 dollar.BedrijfsnieuwsAdobe Systems opende donderdagavond de boeken over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In de verslagperiode stegen de winst en omzet van het softwarebedrijf en kwam de winst per aandeel met 0,94 dollar bovendien boven de marktverwachting uit van 0,87 dollar. Het aandeel, dat in navolging van de cijfers een adviesverhoging bij Wunderlich Securities kreeg en diverse koersdoelverhogingen, steeg voorbeurs 5,2 procent.Verder opende juweliersketen Tiffany & Co de boeken. Hoewel de winst lager uitkwam, was de outlook evenwel positief en dus steeg het aandeel 3,8 procent in de elektronische handel.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,2 procent naar 2.381,38 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 20.934,55 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 5.900,76 punten.