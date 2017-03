Voormalig bestuurder Volkswagen wil deel belang Porsche verkopen

Vrijdag 17 maart 2017 17:19 Belang geschat op circa 15 procent.(ABM FN-Dow Jones) Voormalig bestuurslid Ferdinand Piech van Volkswagen is in gesprek met Porsche om een groot deel van zijn aandeel in Porsche Automobil Holding te verkopen. Dit meldde Porsche vrijdag.Mocht het tot een transactie komen, dan zal dit invloed hebben op de aandeelhoudersstructuur van Volkswagen, omdat Porsche een belang van 52,2 procent in de Duitse autobouwer heeft.Porsche maakte niet bekend hoe groot het belang van Piech in Porsche is. Volgens de Duitse krant Spiegel wordt het belang geschat op circa vijftien procent.Het aandeel Volkswagen Group koerste vrijdag 1,8 procent lager op 140,60 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 17, 2017 12:19 ET (16:19 GMT)