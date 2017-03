Olieprijs sluit fractioneel hoger

Vrijdag 17 maart 2017 20:03 Aantal olieplatformen blijft stijgen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag fractioneel hoger gesloten.Daarmee wisten de olieprijzen voor het eerst in drie weken op weekbasis winst te boeken. De olieprijzen werden gesteund door een positief rapport eerder in de week over de Amerikaanse olievoorraden, die onverwacht licht gedaald bleken. In de week eindigend op 10 maart slonken de olievoorraden met 237.000 vaten tot 528,2 miljoen vaten maar bleven daarmee rond de bovengrens van de gemiddelde bandbreedte voor deze tijd van het jaar.De olieprijzen zakten eerder in de week nog tot het laagste niveau in ruim drie maanden, ondanks dat grote olieproducenten de markt probeerden gerust te stellen dat zij achter een productiebeperking blijven staan totdat er een einde is gekomen aan het huidige overaanbod.De Saudische minister Khalid al-Falih van Energie stelde op woensdag dat het oliekartel OPEC "sterke bereidheid" heeft getoond om de vorig jaar gesloten productiedeal in mei te verlengen."Een zwakke dollar noch de geruststellende woorden van al-Falih inspireren kopers, waardoor het marktsentiment verder lijkt te verzwakken", aldus analist Tim Evans van Citi.Baker Hughes maakte vrijdag verder bekend dat het aantal actieve olieplatformen in Amerika in de afgelopen week is gestegen met 14 tot 631. Daarmee steeg het aantal platformen negen weken achter elkaar. De data wordt beschouwd als graadmeter voor activiteit in de oliesector. In oktober 2014 waren er nog 1.609 olieplatforms in Amerika actief, voordat de dalende olieprijzen de sector onder druk zetten.De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,03 dollar hoger, of 0,1 procent, op 48,78 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs 0,6 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 17, 2017 15:03 ET (19:03 GMT)