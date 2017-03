Wall Street richting hoger slot

Vrijdag 17 maart 2017 20:37 Beleggers kijken naar politieke ontwikkelingen.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerste vrijdag af op een hoger slot. Circa een half uur voor het sluiten van de Amerikaanse beurzen noteerde de S&P 500 index fractioneel hoger, steeg de Dow Jones index 0,1 procent en won de Nasdaq eveneens 0,1 procent.Volgens marktanalist Colin Cieszyński van CMC Markets keek de markt vrijdag vooral naar ontwikkelingen in de politiek, waarbij er enkele "grote ontmoetingen" op de agenda stonden. Zo is de Duitse bondskanselier Angela Merkel momenteel in de Verenigde Staten om te spreken met president Donald Trump in de hoop de relaties tussen beide landen te verbeteren. Onder meer de toekomst van handel, de Navo en de toestand in Oekraïne wordt besproken.De ontmoeting tussen de Duitse en Amerikaanse ministers van Financiën leek minder gespannen, aldus Cieszyński. De Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën zei in een toespraak dat de Trump-regering geen handelsoorlogen wil beginnen.De financiële leiders van de G20 zijn momenteel bij elkaar in Duitsland om meer inzicht te krijgen in de Amerikaanse handelsplannen. "Het is de eerste keer dat wereldleiders op grote schaal rond de tafel zitten met de Trump-administratie en op de financiële markten blijft het rustig in aanloop naar de uitkomst van deze gesprekken", aldus CEO Adam Sarhan van 50 Park Investments. "Tot dusver kreeg Trump het voordeel van de twijfel van diverse wereldleiders."Beleggers kregen vrijdag inzicht in enkele Amerikaanse macro-cijfers. Onderzoeksbureau The Conference Board zei dat de leidende indicatoren, een graadmeter voor de toekomstige prestaties van de Amerikaanse economie, met 0,6 procent is gestegen in februari. Daarmee werd het hoogste niveau bereikt in meer dan een decennium.Tevens bleek dat Amerikaanse consumenten optimistischer zijn geworden over de vooruitzichten van de economie. De index voor het consumentenvertrouwen gemeten door University of Michigan steeg van 96,3 eind februari naar 97,6 halverwege deze maand. Twee maanden geleden bereikte deze index nog het hoogste niveau sinds 2004, vooral omdat Republikeinen meer vertrouwen kregen. Bij Democraten is dit nog steeds iets minder.Tot slot was er vrijdag sprake van "quadruple witching", wat betekent dat een aantal opties en futures expireren en dat kan voor volatiliteit. Dit evenement vindt ieder kwartaal plaats.De april-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,03 dollar hoger, of 0,1 procent, op 48,78 dollar. Op weekbasis sloot de olieprijs 0,6 procent hoger. De olieprijzen werden gesteund door een positief rapport eerder in de week over de Amerikaanse olievoorraden, maar ondervonden tegenwind door cijfers van Baker Hughes waaruit bleek dat het aantal actieve olieplatformen in Amerika in de afgelopen week opnieuw flink is gestegen. De data wordt beschouwd als graadmeter voor activiteit in de oliesector.De euro noteerde een half uur voor het slot in New York op 1,0739 dollar. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0755 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0768 op de borden.BedrijfsnieuwsAdobe Systems opende donderdagavond de boeken over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In de verslagperiode stegen de winst en omzet van het softwarebedrijf en kwam de winst per aandeel met 0,94 dollar bovendien boven de marktverwachting uit van 0,87 dollar. Het aandeel, dat in navolging van de cijfers een adviesverhoging bij Wunderlich Securities kreeg en diverse koersdoelverhogingen, steeg 4,4 procent.Verder opende juweliersketen Tiffany & Co de boeken. Hoewel de winst lager uitkwam, was de outlook evenwel positief en dus steeg het aandeel 3,5 procent.Tesla haalde afgelopen week in totaal 1,2 miljard dollar op met de uitgifte van gewone aandelen en converteerbare obligaties. Tesla haalde 350 miljoen dollar op met de uitgifte van gewone aandelen en nog eens 850 miljoen dollar door middel van de uitgifte van converteerbare obligaties. Hierdoor haalde de autofabrikant in totaal 1,2 miljard dollar op. Eerder in de week hield Tesla nog rekening met 1 miljard tot 1,1 miljard dollar. Het aandeel koerste circa een half uur voor het sluiten van de Amerikaanse beurzen 0,1 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 17, 2017 15:37 ET (19:37 GMT)