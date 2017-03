Bonussen bij Deutsche Bank met 2 miljard euro omlaag

Maandag 20 maart 2017 11:27 Aantal medewerkers zakt onder 100.000.(ABM FN-Dow Jones) De loonkosten bij Deutsche Bank zijn vorig jaar met 1,6 miljard euro gedaald, doordat driekwart van de bonussen bij de bank werden geschrapt, wat bijna twee miljard euro opleverde. Dit bleek maandag uit het jaarverslag van de Duitse bankreus.De totale uitgaven aan salarissen en beloningen daalde van 10,5 miljard naar 8,9 miljard euro. De bonussen daalden met 77 procent, van 2,4 miljard tot 0,5 miljard euro.Met name de bonussen voor de hoger geschaalde medewerkers werden in januari aanzienlijk beperkt na opnieuw een verliesgevend jaar bij de bank, die al jaren wordt achtervolgd door miljardenboetes. Deutsche Bank ging begin dit jaar akkoord met een boete van 7,2 miljard dollar van de Amerikaanse justitie in verband met de verkoop van gammele hypotheekeffecten.Om leegloop van talenten te voorkomen kreeg een deel van de medewerkers retentiebonussen die pas vanaf 2020 zullen worden uitgekeerd, meldde Deutsche Bank.De bestuurders van de bank kregen net als in 2015 een totaal beloningspakket van 2,4 miljoen euro terwijl topman John Cryan 3,8 miljoen euro mee naar huis mocht nemen.PersoneelVoor een bank met zoveel problemen bleef het aantal medewerkers opvallend stabiel. Veel Nederlandse banken ontslaan tegenwoordig jaarlijks duizenden medewerkers, in verband met de toenemende digitalisering van de financiële dienstverlening, waardoor veel bankkantoren en veel administratieve taken niet meer nodig zijn.Het aantal voltijdbanen bij Deutsche Bank daalde vorig jaar met een bescheiden 1,3 procent, of 1.360 banen, tot 99.774 banen.De daling werd veroorzaakt doordat onderdelen werden verkocht of gereorganiseerd. De daling werd beperkt doordat er meer mensen werden ingehuurd om te voldoen aan financiële regelgeving. Ook werd extern IT-personeel op de loonlijst gezet. Er werden 813 jonge talenten ingehuurd, waarvan 39 procent vrouw.ClaimemissieDe lagere bonussen droegen fors bij aan de jaarresultaten. Deutsche Bank boekte in 2016 een nettoverlies van 1,4 miljard euro, door meer voorzieningen voor juridische claims. Het verlies was wel een stuk minder dramatisch dan de 6,8 miljard euro verlies een jaar eerder. De omzet daalde met 10 procent tot 30,0 miljard euro.De bank meldde zondag 8 miljard euro te willen ophalen via een claimemissie, waarbij beleggers voor elke twee aandelen een nieuw aandeel kunnen bijkopen voor 11,65 euro per aandeel, wat een aanzienlijke korting inhoudt op de huidige koers die de afgelopen maanden rond de 19,00 a 20,00 euro schommelde.De kapitaalversterking, die op 5 maart werd aangekondigd, is volledig onderschreven door dertig banken die de emissie begeleiden.Het aandeel Deutsche Bank noteerde maandag 1,5 procent lager op 17,53 euro.