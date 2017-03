CEO Tesco International stapt op

Maandag 20 maart 2017 16:16 Britse retailer wil zich meer richten op Azië en Centraal-Europa.(ABM FN-Dow Jones) CEO Trevor Masters van Tesco International heeft besloten om per eind mei op te stappen. Dit maakte de Britse retailer maandag bekend.Masters zal na een dienstverband van liefst 38 jaar het bedrijf verlaten.Als gevolg van de afronding van de Turkse activiteiten door Tesco, wil de Britse retailer zich meer richten op Azië en Centraal-Europa. Tesco besloot dan ook om per 1 april twee nieuwe bestuurders aan te stellen, namelijk Tony Hoggett als CEO van Tesco Asia en Matt Simister als CEO van Centraal-Europa.Het aandeel Tesco koerste maandagmiddag 0,6 procent hoger.