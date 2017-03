Toezichthouder akkoord met overname LM Wind Power door GE

Maandag 20 maart 2017 17:17 Overnamebedrag 1,65 miljard dollar.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de overname van het Deense LM Wind Power door het Amerikaanse General Electric. Dit meldde Brussel maandag.De Europese Commissie concludeerde dat er na de overname nog genoeg concurrentie overblijft.General Electric zal de fabrikant van windmolenwieken overnemen voor een bedrag van 1,65 miljard dollar. Het overnamebedrag is gelijk aan 8,3 keer het pro-forma bedrijfsresultaat (EBITDA) van LM Wind Power. GE neemt het bedrijf over van de Britse investeringsmaatschappij Doughty Hanson.De deal zal waarschijnlijk in de eerste helft van 2017 worden afgerond. GE rekent erop dat de acquisitie vanaf 2018 zal bijdragen aan de winst.Het aandeel General Electric koerste maandagmiddag 0,3 procent lager.