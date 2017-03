Altice neemt Teads over

Dinsdag 21 maart 2017 07:32 Ondernemingswaarde Teads circa 285 miljoen euro(ABM FN-Dow Jones) Altice heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van Teads. Dit maakte de Franse kabelaar dinsdag bekend.Teads is een wereldwijde marktplaats voor online video-advertenties. Teads heeft daar mondiaal gezien naar verluidt een nummer één positie met 1,2 miljard bezoekers, waarvan 720 mobiele afnemers.De overnameprijs wordt bepaald door de realisatie van de omzetdoelstelling in 2017. Van het overnamebedrag is 25 procent earn out en wordt betaalbaar gesteld in 2018. Het management van Teads blijft aan.Teads heeft een omzet van circa 187,7 miljoen euro over 2016, 44 procent meer dan een jaar eerder. Teads draaide voor het vierde achtereenvolgende jaar operationeel positief.De overname draagt direct bij aan de operationele vrije kasstroom van Altice. De acquisitie impliceert een ondernemingswaarde van Teads van 285 miljoen euro op kasbasis zonder schulden. De overname is nog afhankelijk van mededingingscondities en wordt naar verwachting halverwege het jaar afgerond.Het aandeel Altice sloot maandag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 20,70 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)