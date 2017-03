Futures wijzen op hogere opening van Wall Street

Dinsdag 21 maart 2017 12:02 Lennar publiceert voorbeurs resultaten, FedEx en Nike nabeurs.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.Marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets wees voorbeurs op de recente opmerkingen van verschillende Fed-leden. Chicago Fed-voorzitter Charles Evans gaf gisteren volgens de analist de duidelijke boodschap af dat er geen regel is die stelt dat de Fed de rente dit jaar slechts drie keer kan verhogen. "Dit is niets nieuws, maar de markt heeft slechts ingeprijsd dat er dit jaar nog twee verhogingen volgen", aldus Aslam.Voorbeurs staat op macro-economisch vlak de Amerikaanse lopende rekening van het vierde kwartaal geagendeerd.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,9 procent op 49,35 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,9 procent duurder werd op 52,08 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0796. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0755 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0745 op de borden.BedrijfsnieuwsHuizenbouwer Lennar rapporteerde voorbeurs over het eerste kwartaal een nettowinst van 130,8 miljoen dollar, ofwel 0,56 dollar per aandeel, versus 144,1 miljoen dollar, ofwel 0,63 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg 17 procent tot 2,34 miljard dollar.Sportkledinggigant Nike publiceert nabeurs de resultaten over het derde kwartaal en noteerde in aanloop naar de publicatie 1,0 procent hoger.FedEx publiceert ook nabeurs kwartaalresultaten.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent lager op 2.373,47 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 20.905,86 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 5.901,53 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 21, 2017 07:02 ET (11:02 GMT)