Wall Street in het rood

Dinsdag 21 maart 2017 20:50 De Amerikaanse beurzen stevenen dinsdag af op verlies.(ABM FN-Dow Jones) De toonaangevende S&P 500 index daalde bijna 1 procent naar 2.349,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,9 procent tot 20.7147,01 punten en de Nasdaq noteerde 1,2 procent lager op 5.347,81 punten.Beleggers zagen dinsdag een macro-agenda met slechts één rapportage, maar wel een belangrijke, want het betrof de lopende rekening in het vierde kwartaal van 2016.Het tekort op de lopende rekening van de Verenigde Staten is in het afgelopen kwartaal van 2016 licht gedaald, zo meldde het Amerikaanse ministerie van Handel op basis van voorlopige cijfers. Het tekort nam af van een herziene 116,0 miljard dollar in het derde kwartaal naar 112,4 miljard dollar in het afgelopen kwartaal, omgerekend 2,4 procent van het bruto binnenlands product. Aanvankelijk bedroeg het tekort over het derde kwartaal nog 113,0 miljard dollar. Vooraf werd rekening gehouden met een tekort van 129,0 miljard dollar.De macro-agenda van woensdag is beter gevuld met vier rapportages, de wekelijkse olievoorraden en hypotheekaanvragen, de FHFA huizenindex over januari en bestaande woningverkopen in februari."ik denk dat investeerders het geloof in der snelheid en alertheid van beginnende beleidsmaatregelen van president Donald Trump beginnen te verliezen en het enthousiasme is verflauwd nu veel van zijn beleidsvoornemens verzanden in juridische processen", zei hoofd investeringen Jack Ablin van BMO Private Bank. "Investeerders gooien nog niet de handdoek in de ring, maar ze stellen hun verwachtingen bij", voegde hij toe."Dit lijkt niet op een massale uitverkoop, tenminste nu nog niet. Ik denk dat de markten licht duizelig zijn geworden, dus is er wat winstneming en consolidatie, maar dat betekent niet dat de markten erg zwak lijken", aldus equity-risk manager Steve Sosnick van Timber Hill/Interactive Brokers Group.Olie noteerde dinsdag weer in het rood. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 1,8 procent naar 47,50 dollar, terwijl een mei-future Brent 1,3 procent goedkoper werd op 51,02 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0804. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0803 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0738 op de borden.BedrijfsnieuwsLennar Corporation heeft in het afgelopen kwartaal meer woningen gebouwd, maar zag mede als gevolg van een lagere brutomarge de nettowinst dalen, zo bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de Amerikaanse huizenbouwer over het eerste kwartaal, dat eindigde op 28 februari 2017. De nettowinst daalde van 144,1 miljoen naar 130,8 miljoen dollar. Per aandeel betekende dit een daling van 0,63 naar 0,56 dollar als gevolg van eenmalige transactiekosten. Lennar leverde afgelopen kwartaal 13 procent meer nieuwe huizen op dan een jaar geleden. Daarbij haalde het bedrijf uit Miami 12 procent meer nieuwe opdrachten binnen, terwijl de opdrachtwaarde 16 procent hoger lag op 2,4 miljard dollar. De omzet steeg met 17 procent tot 2,3 miljard dollar. Het aandeel noteerde dinsdag 2,9 procent lager.PPG Industries is een nieuw overnamebod op AkzoNobel aan het voorbereiden. Dit schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Enkele weken terug wees AkzoNobel nog een bod van krap 21 miljard euro van de hand. Een overname tegen 83,00 euro per aandeel was volgens het Nederlandse chemiebedrijf een substantiële onderwaardering, omdat het geen rekening houdt met het lange termijn potentieel voor waardecreatie van het bedrijf, aldus het Amsterdamse verf- en chemiebedrijf. Volgens Bloomberg wilde zowel PPG als AkzoNobel niet reageren. Het aandeel PPG noteerde dinsdag 0,6 procent lager.Sherwin Williams en Valspar, sectorgenoten van het Nederlandse AkzoNobel, meldden dinsdag voorbeurs dat de twee bedrijven hun fusie-overeenkomst verlengen tot 21 juni. Het aandeel Sherwin Williams verloor dinsdag 0,9 procent.General Mills verloor 0,5 procent, nadat de Lucky Charms en Cheerios-maker een beter dan verwachte winst over het voorgaande kwartaal rapporteerde. De omzet stelde daarentegen teleur.Nabeurs volgen nog de kwartaalrapportages van FedEx en Nike.